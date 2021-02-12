أسهل طريقة لعمل صدور الدجاج المشوية بتتبيله سرية على الفحم

تتميز صدور الدجاج المشوية بأنها وجبة خالية من الدسم، لمن يرغب بإتباع نظام غذائي سليم وصحي، فكثير من الناس يفضلون تناول صدور الدجاج لأنها تحتوي على فوائد صحية كثيرة، فهي تساعد على بناء عضلات الجسم فالذلك ننصح الرياضيين بتناول الصدور المشوية لأنها تعطي الشعور بالشبع، وتساعد في إنقاص الوزن، وتجعل الجسم رشيق وجذاب، وهى غنية بالبروتين الذي يحسن من صحة العظام، ويقلل من خطر الكسور، وهى من أحسن الأطعمة التي يمكن أن تقدم على السفرة على وجبة الغداء، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صدور الدجاج المشوية بتتبيله رائعة تزيد من حلاوة طعمها وتجعلها لذيذة الطعم.

مكونات صدور الدجاج المشوية

يوجد بعض المكونات البسيطة التي تتكون منها الصدور المشوية وهى كما يلي:-

5 شرائح من صدور الدجاج الخالي من العظام. ملعقة من البقدونس المفروم. ملعقة من الكزبرة المفرومة. ملعقة من الثوم المفروم. ملعقة كبيرة من البصل المفروم. ملعقة من الملح. ملعقة من الكزبرة المطحونة. ملعقة من الفلفل الأسود. 2 حبة من الحبهان. ربع ملعقة من القرفة. ربع ملعقة من الزنجبيل. ملعقة من الخل. ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف معكم من خلال السطور التالية على طريقة تحضير صدور الدجاج المشوية في الفرن وهى كما يلي:-

نقوم بغسل الصدور جيداً بالماء والملح والخل وتنظيفها جيداً.

نقوم بإحضار بولة كبير ثم نضع كوب من الماء، ثم نضع المكونات كلها ونقلبهم حتى تدخل المكونات مع بعضها.

نقوم بإحضار الصدور ونتبلها جيداُ ثم نغطي البولة بورق من السلفان وندخلها الثلاجة لمدة ساعة.

طريقة شوي صدور الدجاج على الفحم

سوف نتعرف على طريقة شوي الصدور على الفحم بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإخراج صدور الدجاج من الثلاجة ونتركها جانباً. نقوم بإحضار الشواية ونضع بها كمية مناسبة من الفحم المشتعل ونتركها حتى تسخن جيداً. نقوم بوضع الشبكة على النار مباشرة ونتركها حتى تصبح ملتهبة. نقوم برص صدور الفراخ على الشواية ونقلبها من حين لأخر حتى تنضج. بعد نضج صدور الفراخ المشوية نقوم بتقديمها وبالهناء والشفاء.