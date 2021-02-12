أسهل طريقة لعمل صوص الشوكولاتة في دقائق لتغليف الكيك والتورتة

كثير من السيدات والآنسات يرغبن في معرفة طريقة عمل صوص الشوكولاتة، حيث يعتبر أهم جزء في عمل التورتات والجاتوهات، والكيك، وبه يتم تغليف التورته لتعطي شكل أجمل ومذاق أحلي، ومعظم الناس يحبون طعم صوص الشيكولاته، حيث يفضلون أكله وكذلك الأطفال والكبار الذين يحبون الشوكولاتة عموماً، وتستطيع ربات المنزل الآن عمل صوص الشيكولاتة بسهولة حيث هناك أكثر من طريقةلعمل الصوص في المنزل، ونظراً لأن هناك بعض السيدات يريدن تعلم كيف يتم عمل الصوص الذي يحتوي علي شكولاته، وعبر هذا المقال سوف ننشر طريقة عمل صوص الشيكولاته، الذي يستخدم في عمل الكثيرمن الكيكات والجاتوهات بكل أنواعها.

مقادير صوص الشيكولاته

نوضح لكم الآن المقادير التي سنستخدمه في المنزل، لعمل صوص الشكولاتة بأفضل طريقة

نحضر 1/4 كوب من الكاكاو الخام المر

ومعها 1/4 كوب من السكر الناعم.

واحد ملعقة كبيرة من زبدة

3/4 كوب من الحليب أو اللبن

ونستخدم كوب واحد كمكيال لكل المكونات التي ستسخدم في عمل الصوص

طريقة عمل صوص الشوكولاتة بالكاكاو

سوف نوضح خلال هذه الخطوات طريقة تحضير صوص الشوكولاتة بأسهل طريقة وفي دقائق معدودة وهي كالتالي:

سوف نحضر اناء حيث نضع فيه اللبن ومعها السكر ونضيف كذلك الكاكاوالخام وونقوم بتسخينهم علي النار، مع التقليب المستمر لهذا الخليط المتكون من اللبن والكاكاو والسكر وعلي نار متوسطة حتي يغلي الخليط نقوم بعد ذلك باضافة الزبدة الي الخليط السابق الذي قمنا بغليه علي النار، ثم نستمر في تقليب المكونات علي النار ونمزجهم تماما ، ونستمر في ذلك حتى يصبح هذا الخليط كثيف تماماً بعد ذلك سوف نضع الخليط جانبًا حتى يبرد تماما ، ثم نقوم بوضع خليط الكاكاو هذا في وعاء يكون محكم ليكون بعد ذلك صوص مميز وجاهز للاستخدام.