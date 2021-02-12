طريقة عمل الكفتة المشوية بالبرغل في المنزل مثل المطاعم بطعم جنان ورائحة تجذب الجميع

تعتبر الكفتة المشوية بالبرغل من أنواع الأكلات المشوية المشهورة التي يعشقها جميع الناس، وذلك لأنها تتميز بطعم مختلف جميل لا يقدر على مقاومته أحد، يكثر الناس على المطاعم ليتناولوا أنواع مختلفة من الوجبات ودفع مصاريف باهظة على الأكلات دون التفكير في القيام بعمل هذه الوجبات في المنزل بطريقة مضمونة وغير مكلفة كثيراً، فلذلك سوف نقدم لكل ست بيت طريقة تحضير هذا النوع من الكفتة لكي تسعد زوجها وأبنائها وجميع أفراد العائلة بطريقتها الرائعة ورائحتها الخرافة التي سوف تجذب الجميع من حولها، والآن سوف نعرض مكونات الكفتة المشوية بالبرغل وطريقة عملها من خلال موقع ثقفني.

مكونات الكفتة المشوية بالبرغل

تتكون الكفتة المشوية بالبرغل من مكونات عديدة ومعظمها متوفر دائماً في المنازل وهذه المكونات هي كما يلي:

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

كوب من البرغل المنقوع لمدة ساعة أو أقل ومفروم.

حبة كبيرة من البصل المبشور.

ليه ضاني مفرومة.

حزمة من البقدونس المفروم.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

2 قطعة من الفحم.

رشة من جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكبابه الصيني.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

طريقة الإعداد والتحضير

يلجأ الكثير من الناس إلى المطاعم الخارجية لشراء هذه الوجبة اللذيذة ولهذا السبب سوف نقدم لحضراتكم طريقة تحضير سهلة للقيام بعملها في المنزل وهي كالآتي:

نقوم بفرم اللحمة مع اللية الضاني والبرغل المنقوع في الكبة أو المفرمة العادية. ثم نضيف عليهم البصل والفلفل الأسود والملح والكزبرة المطحونة والكبابة الصيني ونخلطهم مع بعض جيداً. نشكل اللحمة على شكل أصابع بوضعها على أسياخ أو عيدان الخلة الطويلة بعد ذلك نضعها في صينية وندخلها الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية أو يمكن شويها على جريل على حسب الموجود في المنزل. بعد نضجها نشعل قطع الفحم ونضعها في ورق الألومنيوم ونضع عليها الزيت ونضعها في إناء محكم الغلق وبه الكفته. ثم نخرجها ونضعها على طبق التقديم المرشوش عليه البقدونس المفروم، وتقدم مع السلطات والأرز بألف هنا وشفا.

أسرار نجاحها في المنزل مثل المحلات

تبحث جميع النساء على سر نجاح كفتة المطاعم ورغبتها الشديدة في القيام بعملها في المنزل بنفس الطريقة والآن سوف نقدم لهم هذا السر البسيط وهو كالتالي:

يجب أن تحتوي على نسبة من الدهون مع اللحمة المفرومة وعدم استخدامها صافية.

من الأفضل عصر البصل المفروم من الماء واستخدام البصل فقط واستغلال الماء في بل الكفتة عند التشكيل.

تجهيز اللحم مع الخلطة من الليلة السابقة وتشكيلها في اليوم التالي.

نضعها على ورق الألومنيوم ونحكم غلقها حتى تطري بالبخار المتصاعد.