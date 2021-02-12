أهم ماسكات الكولاجين لبشرة صحية، يعد الكولاجين أحد أنواع البروتينات الموجودة بالجسم، المسئولة عن تجديد خلايا الجلد التالفة وتعزيز نمو العظام وغضاريف الجسم، وبالتالي فعندما تقل نسبته عن المعدل الطبيعي وخاصةً مع التقدم بالعمر فتكون البشرة أول أجزاء الجسم تضررًا، فتظهر التجاعيد وعلامات التقدم بالعمر من الترهل والبقع الداكنة؛ لذا يجب اتباع الطرق الطبيعية التي تحفظ نسبة الكولاجين بالجسم، من خلال استخدام ماسكات الكولاجين.

ماسكات الكولاجين لبشرة صحية

تعزيز الكولاجين بالجسم بالطرق الطبيعية يكون من خلال تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين، أو من خلال تطبيق ماسكات الكولاجين على البشرة، منها:

ماسك الأفوكادو

يتكون هذا الماسك من ثمار الأفوكادو التي تتميز بغناها بفيتامين E والدهون الصحية التي تغذي البشرة وتمنحها النضارة والحيوية، والجزر الغني بمادة البيتاكاروتين، والحليب الغني بالكالسيوم، كل هذه المكونات تعزز إنتاج الكولاجين في البشرة وتحميها من التلف.

طريقة الاستخدام

امزجي ملعقتين كبيرتين من الجزر المسلوق المهروس مع ملعقة كبيرة من ثمار الأفوكادو المهروس جيدًا. أضيفي ملعقة كبيرة من الحليب ثم ققلبي المكونات جيدًا حتى تصبح ذو قوام كريمي. وزعي الماسك على بشرتك. اتركي الماسك مدة لا تقل عن 30 دقيقة ثم اغسلي البشرة بالماء الفاتر.

ماسك البيض

يعد ماسك البيض من أفضل ماسكات الكولاجين التي تعزز إنتاجه في البشرة، وبالتالي يقضي على ترهلات الجلد ويحفز بناء الأنسجة التالفة.

طريقة الاستخدام

ضعي بياض حبتين من البيض في وعاء ثم اخفقيه جيدًا. وزعي المزيج على البشرة ثم اتركيه حتى يجف. افركي البشرة بلطف أو قشري ماسك البيض من الوجه بسهولة. اغسلي البشرة بالماء الفاتر.

ماسك الجزر

يتم إضافة الجوافة إلى ماسك الجزر من أجل تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة؛ حيث يعتبر هذا القناع من ماسكات الكولاجين الغنية بفيتامينات A, C, E.

طريقة الاستخدام

امزجي نصف ثمرة من الجوافة المهروسة مع نصف ثمرة من الجزر المفروم جيدًا. طبقي ماسك الجزر والجوافة على البشرة. اتركي القناع على البشرة مدة 20 دقيقة ثم اغسلي البشرة جيدًا بالماء الفاتر. ضعي الكريم المرطب المناسب لنوع البشرة.

ماسك القهوة

يتميز العسل الأبيض الطبيعي بغناه بالكولاجين الذي يحفظ للبشرة نضارتها.

طريقة الاستخدام

اخلطي ملعقة من العسل الطبيعي مع ملعقة من كريمة اللبن ورشة بسيطة من بيكربونات الصوديوم. وزعي المزيج على البشرة مع التدليك البسيط. اتركي القناع على البشرة لمدة 30 دقيقة. اغسلي البشرة بالماء الفاتر ثم ضعي الكريم المرطب.

الأطعمة الغنية بالكولاجين التي يمكن تناولها بجانب ماسكات الكولاجين

إلى جانب تطبيق ماسكات الكولاجين على الجلد، لابد من الحرص على تناول كمية كافية من الأطعمة الغنية بالكولاجين؛ وذلك لتعزيز نسبته بالجسم، وبالتالي يحمي البشرة من المشاكل، ومن هذه الأطعمة:

الخضراوات الورقية كالسبانخ التي تحتوي على المواد المضادة للأكسدة التي تزيد من إنتاج الكولاجين.

ثمار الأفوكادو التي تتميز بغناها بالأحماض الدهنية التي تقدم الترطيب اللازم للبشرة وتعمل على شد الترهلات.

بذور الكتان التي تعد أحد المصادر الأساسية للأوميغا 3 المفيدة جدًا للبشرة.

الثوم الذي يتميز بغناه بعنصر الكبريت الذي يجدد خلايا البشرة التالفة، ويعزز إنتاج الكولاجين.

الصويا بكل منتجاتها بما فيها حليب وجبن الصويا الغنية بمركب الجينسنغ الذي يحمي البشرة من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية.

الكزبرة الغنية بفيتامين C الذي يعمل كمضاد طبيعي للأكسدة، وبالتالي فهو يحمي البشرة من الشوارد الحرة المسببة لعلامات التقدم بالعمر.