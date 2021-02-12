طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة خطوة بخطوة في المنزل وبأقل تكلفة

يعد الرقاق باللحمة المفرومة من الأكلات الشهية والمحبوبة بين الجميع وتتكون من الرقاق واللحم، وهى بسيطة في عملها ولا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وهنا سوف نقدمها لست البيت بطريقة سريعة لتستطيع ست البيت عملها في المنزل، وهى من المأكولات المشهورة في مصر لشعبيتها ومذاقها الرائع الذي لايستطيع الجميع الإستغناء عنه، وهنا سوف نقدم طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة في المنزل والإستغناء عن المطاعم.

مقادير عمل الرقاق باللحمة المفرومة

يحتوي الرقاق باللحمة المفرومة على مقادير بسيطة وسهلة ومتوفرة في كل منزل وهى كالتالي:-

نصف كيلو من الرقاق (الجلاش).

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

2 حبات من البصل المفروم.

شوربة لحمة.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة من البهارات.

2 حبات من الفلفل الأخضر.

سمنة.

طريقة التحضير

سوف نقدم تحضير الرقاق باللحمة المفرومة بصورة بسيطة وسهلة لست البيت هيا نتعرف عليها وهى كالآتي:-

نحضر إناء ونضع به السمن والبصل المفروم والفلفل ونقلبهم جيداً، إلى أن تذبل البصلة. ثم نضع عليها اللحمة ونقلبهم جيداً، ثم نضع البهارات والملح والفلفل الأخضر ونقلب بشكل مستمر حتى يتم تعصيج اللحمة. ثم نضع الرقاق بالشوربة حتى يتشرب بعد ذلك نضع طبقة من الرقاق في الصينية وندهنها بالسمن وهكذا في باقي الطبقات. ثم نضع اللحمة ثم نضع باقي الطبقات وندهن بينها السمن إلى أن ننتهى. بعد ذلك نسقيه ببعض الشوربة، ونقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. ندخل الصينية الفرن لمدة لا تقل عن 45 دقيقة حتى ينضج تماماً. بعد مرور الوقت نخرجه من الفرن ونتركه ليهدأ ونضعه على طبق التقديم ونقدمه. وبهذا نكون حصلنا على أشهى وألذ رقاق وبالهنا والشفاء.