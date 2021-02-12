طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الأبيض بمذاق شهي جداً

تعد المكرونة بالدجاج والصوص الأبيض من الأكلات الشهية اللذيذة، وتتميز بمذاق خاص ولها إقبال شديد من ناحية الأطفال وأيضاً الأشخاص الكبار، وطرق تحضيرها كثيرة ومتنوعة وتقدم بأكثر من شكل، فكثير من النساء يبحثن عن طرق جديدة في تحضيرها كنوع من التغير في تقديم الأكل، فتعتبر هي عبارة عن مكرونة مسلوقة تقدم مع قطع الفراخ والويت صوص بطريقة معينة، فتعد هي من الوجبات السريعة في التحضير ولا تحتاج إلى مجهود كبير، فكثير من الأطفال يستمتعون بمشاركة الأمهات في تحضيرها بالمنزل، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة مبسطة لعمل المكرونة بالدجاج والصوص الأبيض اللذيذ.

مكونات عمل المكرونة بالدجاج والصوص الأبيض

مكونات المكرونة بالفراخ والصوص الأبيض مكونات بسيطة ولكن تقدم طبق يحتوي على وجبة رئيسية ومفيدة جداً وهي كالآتي:ـ

كيس من المكرونة (أي نوع من المكرونة).

2 صدور دجاج.

ملعقة صغيرة ملح.

2 فلفل ألوان.

ملعقة من بهارات الفراخ.

1 بصلة متوسطة الحجم.

ملعقة فلفل أسود.

مقادير الصوص الأبيض

ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

كوب لبن.

كوب كريمة لباني.

ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

طريقة عمل الصوص

يتم تحضير الصوص بطريقة مبسطة هي كالتالي:ـ

توضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزبدة وتترك حتي الذوبان، يضاف الدقيق مع التقليب المستمر حتى يتحول للون الأصفر.

بعد ذلك يضاف اللبن ونقلب تقليب سريع حتى لا يتكتل الدقيق، نتركه على نار هادئة لكي يغلي ثم تضاف الكريمة ونقلب من حين لآخر حتي الحصول على قوام مناسب.

طريقة التحضير

يتم تحضير المكرونة بالدجاج والصوص الأبيض بخطوات سهلة وبسيطة وهي كالتالي:ـ

يتم سلق المكرونة بوضع وعاء على النار به ماء وملح وملعقة من الزيت، يترك حتى الغليان ثم تضاف المكرونة وتقلب من حين لآخر، ترفع من على النار وتغسل بالماء البارد. ثم بعد ذلك يتم غسل الفراخ بطريقة جيدة، ويتم تقطيعه إلى مكعبات صغيرة أو شرائح رفيعة حسب الرغبة. يتم تقطيع البصل والفلفل الألوان إلى قطع صغيرة، ثم توضع مقلاة على النار ويضاف إليها ملعقة من الزبدة ويضاف البصل والفلفل، ويضاف إليه الملح والفلفل الأسود ونقلب حتى يذبل. تضاف قطع الفراخ ويضاف إليها بهارات الفراخ، وتقلب على الجانبين حتي تنضج تماماً. تضاف قطع الدجاج إلى المكرونة في طبق التقديم ويضاف الصوص الساخن علي الوجه، يمكن تزيين الطبق بالبقدونس المفروم ورشة من الجبنة المبشورة بالهنا والشفا.