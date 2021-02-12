طريقة عمل تارت الليمون والشيكولاتة ، ونعود معكم من جديد أعزائي متابعي ومحبي موقع ثقفني الكرام بمقال جديد ووصفة جديدة من مطبخنا الذي يتميز بالوصفات الرائعة، واليوم ستكون وصفتنا طريقة عمل تارت الليمون والشيكولاتة بطريقة سهلة، من منا لا يحب التورتات وخصوصا التارت ويريد أن يتميز في طريقة عملها والنتيجة المبهرة التي تجعلنا فخورين أمام نفسنا وأسرتنا بتميزنا في عمل التارت خصوصاً لو كانت التارت بشكل مختلف وطعم رائع، وتارت الليمون والشيكولاتة هيا جديدة نوعا ما ورائعة لذا عليكِ بتجربتها الآن، وأيضا ستجدين في مقالاتنا السابقة طرق مختلفة مثل طريقة عمل جاتوه المحلات، وغيرها المزيد، هيا لنبدأ بمقادير وطريقة عمل تارت الليمون الشيكولاتة. مقادير عجينة التارت مقدار 200 جرام من الدقيق.

مقدار 100 جرام من الزبدة.

مقدار 40 جرام من السكر.

عدد 1 بيضة.

مقدار ربع ملعقة ملح ( قبضة ملح ). مقادير كريمة الليمون الحامض مقدار 18 مل جرام من عصير الليمون الحامض.

عدد 1 ملعقة كبيرة من قشرة الليمون الحامض محكوكة.

مقدار 40 جرام من الزبدة.

عدد 6 من صفار البيض.

مقدار 35 مل جرام من الماء.

مقدار 250 جرام من السكر.

مقدار 60 جرام من النشا. مقادير كريمة لكناش مقدار 100 جرام من الشيكولاتة.

مقدار 5 مللي جرام من القشدة الطرية. مقادير عجينة التارتمقادير كريمة الليمون الحامضمقادير كريمة لكناش ويستخدم للتزيين أوراق النعناع بالشيكولاتة.

قشرة ليمون الحامض محكوكة. طريقة تحضير تارت الليمون والشيكولاتة أولا : في إناء تضرب الزبدة مع السكر باليد حتي نحصل علي كريمة، نضيف إليها البيضة والملح ويجمع الكل بالدقيق حتي نحصل علي عجين منسجم يلف في البلاستيك الغذائي ويدخل للثلاجة لمدة 30 دقيقة.

ثانيا : يخرج العجين من الثلاجة ويتم فرده فوق طاولة مرشوشة بالدقيق وتملأ به قوالب التارتات الفردية ثم تثقب بالشوكة وتدخل الفرن الذي تم تسخينه من قبل علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة عشرون دقيقة.

ثالثا : وفي إناء ابدئي في وضع النشا مع السكر، قشرة الليمون الحامض، عصير الليمون الحامض والماء ويتم خلطهم جيدا ويفرغ الخليط في كسرولة ويوضع فوق نار معتدلة.

رابعا : يترك الخليط فوق النار مع التحريك حتي يصبح ثقيلا ثم يضاف إليه البيض واحد تلو الأخري مع التحريك، ثم تزال الكسرولة من فوق النار ثم تضيف إليها الزبدة وتترك لتبرد.

خامسا : عليكِ بتذويب الشيكولاتة في حمام ماء لتذوب ثم تضيف إليها القشدة مع التحريك حتي ينسجما مع بعضهم ونحصل علي كريمة لكناش.

سادسا : تملأ التارتات بقليل من كريمة لكناش ثم كريمة الليمون الحامض.

يزين وجه التارت بقشرة الحامض المحكوكة وأوراق الشيكولاتة. طريقة تحضير تارت الليمون والشيكولاتة نتمنى أن تنال الوصفة إعجابكم والتوفيق في عملها … ودمتم في صحة وخير. اكتب اسمك على صورة "جمعة مباركة" تهنئة بيوم الجمعة الوسوم

طريقة عمل تارت الليمون والشيكولاتة ، ونعود معكم من جديد أعزائي متابعي ومحبي موقع ثقفني الكرام بمقال جديد ووصفة جديدة من مطبخنا الذي يتميز بالوصفات الرائعة، واليوم ستكون وصفتنا طريقة عمل تارت الليمون والشيكولاتة بطريقة سهلة، من منا لا يحب التورتات وخصوصا التارت ويريد أن يتميز في طريقة عملها والنتيجة المبهرة التي تجعلنا فخورين أمام نفسنا وأسرتنا بتميزنا في عمل التارت خصوصاً لو كانت التارت بشكل مختلف وطعم رائع، وتارت الليمون والشيكولاتة هيا جديدة نوعا ما ورائعة لذا عليكِ بتجربتها الآن، وأيضا ستجدين في مقالاتنا السابقة طرق مختلفة مثل طريقة عمل جاتوه المحلات، وغيرها المزيد، هيا لنبدأ بمقادير وطريقة عمل تارت الليمون الشيكولاتة. مقادير عجينة التارت مقدار 200 جرام من الدقيق.

مقدار 100 جرام من الزبدة.

مقدار 40 جرام من السكر.

عدد 1 بيضة.

مقدار ربع ملعقة ملح ( قبضة ملح ). مقادير كريمة الليمون الحامض مقدار 18 مل جرام من عصير الليمون الحامض.

عدد 1 ملعقة كبيرة من قشرة الليمون الحامض محكوكة.

مقدار 40 جرام من الزبدة.

عدد 6 من صفار البيض.

مقدار 35 مل جرام من الماء.

مقدار 250 جرام من السكر.

مقدار 60 جرام من النشا. مقادير كريمة لكناش مقدار 100 جرام من الشيكولاتة.

مقدار 5 مللي جرام من القشدة الطرية. مقادير عجينة التارتمقادير كريمة الليمون الحامضمقادير كريمة لكناش ويستخدم للتزيين أوراق النعناع بالشيكولاتة.

قشرة ليمون الحامض محكوكة. طريقة تحضير تارت الليمون والشيكولاتة أولا : في إناء تضرب الزبدة مع السكر باليد حتي نحصل علي كريمة، نضيف إليها البيضة والملح ويجمع الكل بالدقيق حتي نحصل علي عجين منسجم يلف في البلاستيك الغذائي ويدخل للثلاجة لمدة 30 دقيقة.

ثانيا : يخرج العجين من الثلاجة ويتم فرده فوق طاولة مرشوشة بالدقيق وتملأ به قوالب التارتات الفردية ثم تثقب بالشوكة وتدخل الفرن الذي تم تسخينه من قبل علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة عشرون دقيقة.

ثالثا : وفي إناء ابدئي في وضع النشا مع السكر، قشرة الليمون الحامض، عصير الليمون الحامض والماء ويتم خلطهم جيدا ويفرغ الخليط في كسرولة ويوضع فوق نار معتدلة.

رابعا : يترك الخليط فوق النار مع التحريك حتي يصبح ثقيلا ثم يضاف إليه البيض واحد تلو الأخري مع التحريك، ثم تزال الكسرولة من فوق النار ثم تضيف إليها الزبدة وتترك لتبرد.

خامسا : عليكِ بتذويب الشيكولاتة في حمام ماء لتذوب ثم تضيف إليها القشدة مع التحريك حتي ينسجما مع بعضهم ونحصل علي كريمة لكناش.

سادسا : تملأ التارتات بقليل من كريمة لكناش ثم كريمة الليمون الحامض.

يزين وجه التارت بقشرة الحامض المحكوكة وأوراق الشيكولاتة. طريقة تحضير تارت الليمون والشيكولاتة نتمنى أن تنال الوصفة إعجابكم والتوفيق في عملها … ودمتم في صحة وخير. اكتب اسمك على صورة "جمعة مباركة" تهنئة بيوم الجمعة

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