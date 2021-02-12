ماسك الطماطم والسكر المذهل لتوريد وتبيض البشرة في أسرع وقت

يعد ماسك الطماطم والسكر ، من الماسكات التي تساعد على توريد البشرة وتبييضها في أقل وقت ممكن، لأن الطماطم تلعب دور فعال في علاج جميع مشاكل البشرة التي تواجه النساء، وهى تزيد من نضارة البشرة وجمالها، وتعمل على تغذيتها وتجدد الخلايا الميتة، وتكون سبب في الحفاظ على جمال البشرة، وماسك الطماطم والسكر يعمل على نعومة البشرة، ويساعد على غلق المسام المفتوحة، ويساعد على التخلص من حب الشباب والبثور المتراكمة تحت الجلد، وتوجد أنواع مختلفة من الماسكات وأهمها ماسك الكركم، وسوف قومنا نتعرف على طريقة عمل ماسك الطماطم في المنزل، وسوف نتحدث عن مكوناته وطريقة تحضيره من خلال موقع ثقفني.

مكونات ماسك الطماطم والسكر

يوجد بعض المكونات البسيطة التي يحتوي عليها الماسك وهى كما يلي:-

حبة من الطماطم الناضجة. ثلاث ملاعق من السكر الخشن. ملعقة من الزبادي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الطماطم لتبييض الوجه وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار طبق صغير ثم نضع السكر وملعقة الزبادي مع بعض.

نقوم بإحضار حبة الطماطم ونقسمها نصفين ثم نقوم بتصفية الماء منها.

نقوم بغمس نصف حبة الطماطم في السكر ونضعها على الوجه، وندلك بحركة دائرية حتى نزيل الشوائب والخلايا الميتة من الوجه.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وندهنه بأي كريم مرطب.

نقوم بعمل هذه الطريقة كل يوم حتى نحصل على بشرة ناصعة البياض.

فوائد ماسك الطماطم للوجه

يوجد بعض الفوائد الهامة لماسك الطماطم سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

يحتوي الطماطم على حمض الفوليك والفيتامينات والأملاح المعدنية التي تساعد على حماية البشرة من التلف. يعمل على إزالة الخطوط والتجاعيد والبقع والصبغات من الوجه. يحمي الوجه من البكتيريا والفطريات الضارة. يحتوي على الزيوت الطبيعية التي تساعد في شد الوجه وإزالة الخلايا الميتة. يساعد على تقشير الوجه وإزالة الشوائب والأوساخ.

ماسك الطماطم والنشا لتبييض الوجه

سوف نتعرف على طريقة عمل ماسك الطماطم والنشا وهى كما يلي:-

قومي بمزج ملعقة من معجون الطماطم، مع بيضة، وملعقة من النشا، وملعقة من عصير الليمون، وملعقتين من دقيق الشوفان، ونقلبهم مع بعض.

نقوم بوضع الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة ونفركه بحركة دائرية مع تجنب منطقة العين.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.

للحصول على أفضل النتائج قومي بعمل الماسك ثلاث مرات في الأسبوع.