استعيدي لون شعرك الطبيعي بملعقة شاي تخلصي من الشيب نهائيا وللابد بدون صبغات

عندما يتقدم الإنسان في العمر يحدث بعض التغيرات الطبيعية به ومن أهم هذه التغيرات هي ظهور الشعر الأبيض أو ظهور مشكلة الشيب، فقد يتغير لون الشعر الطبيعي المعروف باللون الأسود إلي اللون الرمادي الفاتح أو الأبيض، فإذا حدث ظهور الشعر الأبيض في عمر العشرينيات فهذا أمر غير طبيعي، فقد توجد بصيلات شعرية ينمو من خلالها الشعر في فروة الرأس أو الجسد وتوجد صبغة الميلانين والتي تساعد علي تصبغ هذه البصيلات وقد تتحكم بلون الشعر، وعند مرور الزمن تختفي هذه الصبغة فيصبح الشعر باللون الأبيض وهذه المشكلة تسمي بمشكلة الشيب.

علاج الشيب بالشاي الأسود

وقد تظهر هذه المشكلة عند معظم الناس سواء كان الرجال أو النساء. ولكي نمنع ظهور الشعر الأبيض في وقت مبكر لا بد من وجود نظام غذائي صحي وسليم، ويجب الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة لأنهما يحتويان علي الفيتامينات وبعض المعادن اللازمة لجسم الإنسان، ومن خلال هذا ينصح بالاهتمام بالتغذية الجيدة لكي تحافظ علي نسيج الشعر وتمنحه قوة ولمعان وتساعده علي النمو، ويجب أيضا استخدام الشامبو المناسب لنوع الشعر واستخدام مرطب للشعر بعد أن يتم غسله.

طريقة علاج الشيب

ويستخدم البعض من الناس عدة طرق للتخلص من الشعر الأبيض ومنها :

توجد بعض المنتجات الخاصة بالشعر يمكن استخدامها فهي تساعد علي القضاء علي الشعر الأبيض ولكن تأثيره يوجد لفتره قصيرة.

ويمكن استخدام بعض الصبغات الملونة وتكون لون الصبغة تشابه لون الشعر الطبيعي وهو اللون الأسود، حيث يتم وضع الصبغة علي الشعر ويتم غسل الشعر ويصبح الشعر لونه اسود ولكن بشكل مؤقت.

علاج الشيب بالشاي الاسود

يمكن استخدام الشاي الأسود للتخلص من الشيب ويجعل الشعر لونه اسود غامق، ويعطي للشعر قوة ولمعان وحيوية، المكونات :

الشاي الأسود.

الماء.

طريقة التحضير :

نقوم بإضافة ملعقتين صغيرتين من الشاي الأسود ونضيف كوب من الماء، ثم يتم غليه ونتركه لمدة دقيقتين تقريبا ليتم نقعه، ثم نتركه ليبرد تماما.

ونقوم بوضعه علي الشعر ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة.

بعد ذلك يتم غسل الشعر جيدا بالماء الدافئ بدون استخدام الشامبو، ويجب تكرار هذه الوصفة مرتين في الشهر للحصول علي النتيجة المطلوبة والتخلص من الشيب نهائيا ليصبح الشعر لونه اسود طبيعي.

يعد الشاي الأسود من اهم علاج الشيب سواء كان عند الرجال او السيدات، وهو يساعدنا علي المظهر الجذاب المتألق ولون الشعر الجميل، لذلك تكون هذه الوصفة طبيعية ومفضلة لدي السيدات فالذين يعانون من الشعر الأبيض عندما يستخدمون الشاي الأسود ومع الاستمرار، يعطينا نعومة للشعر ويمنحها لمعة براقة وأيضاً يعمل علي تغميق الشعر .