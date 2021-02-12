طريقة ازالة شعر الجسم بالملح نهائيا، يعتبر الشعر الزائد من أكثر الأمور التي تعاني منها الكثير من الفتيات وذلك يحدث بسبب كثرة الهرمونات في جسم الإنسان عند وجود بعض المشاكل في الغدة الكظرية، وبالتالي تسبب في زيادة الشعر عن المعدل الطبيعي في الجسم وفي بعض الأشخاص تظهر بسبب بعض العوامل الوراثية

وبالتالي يبدأ الجميع بالبحث عن أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من الشعر الزائد في الجسم من خلال استخدام الملح بعد الاستخدام أدوات إزالة الشعر التي تتسبب في كثافة الشعر بشكل كبير، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة التخلص من الشعر الزائد.

وصفة إزالة الشعر الزائد بالملح

يتوافر العديد من الطرق التقليدية التي تساعد على التخلص من الشعر الزائد في الجسم ولكنها تتسبب في الإحساس بالألم الشديد عند استخدامها لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على خطوات إزالة الشعر الزائد من الجسم بواسطة استخدام الملح وهي:

يتم تجهيز كمية مناسبة من الملح الخشن وصابون وزيت زيتون وكوب من الماء الورق بعد ذلك يتم بشر صابون زيت الزيتون ثم اضافة عليها الملح الخشن بعد ذلك نبدأ بوضع ماء الورد وتقلب المكونات مع بعضها حتى يصبح الخليط ناعم وكريمي.

بعد ذلك يتم وضع على المناطق التي يوجد فيها شعر ويترك على الأقل لمدة ساعتين بعد ذلك سوف تلاحظين أن الشعر بدأ يتساقط ويمكنك استخدام الماء الفاتر للتخلص من باقي الشعر بعد ذلك الترطيب هذا المكان بماء الورد لتجنب حدوث الالتهابات ويفضل عمل اختبار على الجلد قبل استخدام هذه الوصفة للتأكد من عدم وجود حساسية.

طرق طرق إزالة شعر الجسم

يتم تجهيز وعقد ووضع فيه كوب من الملح الخشن وبعد ذلك يتم وضع هذا الخليط على الجسم الذي يوجد في الشعر وتدليكه بحركات دائرية لمدة خمس دقائق ثم يتم شطف الجلد وتجفيفه وترطيبه لتجنب حدوث حكة أو التهابات.