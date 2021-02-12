فوائد الفلفل الرومي للشعر وأهم استخداماته، لا تعلم الكثير من السيدات فوائد استخدام الفلفل الرومي للشعر من خلال طحنه أو يتم طهي واستخدامه بشكل صحيح للاستفادة من جميع العناصر والفيتامينات الموجودة فيها حيث يعرف باسم الفلفل الرومي باسم الفلفل الحلو أو الألوان ويتميز بألوان متعددة مثل الأحمر والأصفر والأخضر، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على فوائد الفلفل الرومي للشعر وخطوات استخدامه.

فوائد الفلفل الرومي للشعر

الفلفل الرومي يحتوي على مادة السيليكون التي تعمل بشكل فعال على تنشيط الدورة الدموية في الشعر حتى يزداد كثافة في وطولا بجانب أنه يحمي الشعر من التقصف ويحافظ على نمو الشعر بشكل صحي نظراً لاحتوائه على عنصر الحديد والعديد من الفيتامينات الهامة التي تقوي بصيلات الرأس بشكل مميز، وتحافظ على نعومته حتى يصبح صحي وجميل بفضل المكونات الموجودة في الفلفل الرومي ويحميه من التقصف.

الفلفل الرومي يعمل على تنشيط الدورة الدموية بشكل فعال وبالتالي يكون بـ تغذية بصيلات الشعر ويمنع التساقط ويحافظ على البصيلة من الإصابة بالبكتيريا أو الفطريات بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة التي تقوم بالتخلص من السموم الموجودة في جسم الإنسان.

خطوات تحضير زيت الفلفل الرومي

يتم تجهيز ثمرة من الفلفل الرومي مع نصف كوب من زيت الزيتون ويتم تقطيعها إلى قطع صغيرة ويوضع مع زيت الزيتون ثم يوضع في برطمان نظيف في مكان مظلم بحيث لا يصل إليها أشعة الشمس، لأنها تتسبب في منع حدوث تأكسد زيت الزيتون مع الفلفل على الأقل لمدة عشر أيام بعد ذلك يتم تصفية الزيت من الفلفل ويتم استخدامه ووضعه على الشعر وعمل حمام زيت ويترك على الشعر على الأقل لمدة ثلاث ساعات أو أكثر.