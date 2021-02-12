وصفات طبيعية للقضاء على الشعر الأبيض نهائياً، الشعر الأبيض يظهر لدى الكثير من الأشخاص في وقت مبكر من العمر وذلك يرجع إلى أسباب وراثية أو عند البعض يحدث بسبب التقدم في العمر وهذا الأمر يحدث بسبب أن الخلايا الصبغية لا تعمل بشكل جيد، وبالتالي يقل تجمع الميلامين ويظهر الشعر الأبيض بشكل كبير، ويحدث هذا الأمر سبب الوراثة أو وجود بعض المشاكل في الغدة الدرقية أو الإصابة بفقر الدم أو الجهاز المستمر.

وصفات طبيعية للقضاء على الشعر الأبيض

يمكن استخدام الشاي الأسود للتخلص من الشعر الأبيض بجانب أنه يقوم بتقوية بصيلات الشعر من خلال نقع خمس أكياس من الشاي في الماء المغلي بعد ذلك وضعها على الشعر ويترك حتى يجف ردك على الأقل لمدة ساعتين، وبعد ذلك يتم شطف الشعر بالماء البارد ولا يتم استخدام الماء الساخن لأنه سوف يتسبب في إزالة لون الشعر ويتم تكرار هذه الوصفة بشكل يومي للحصول على نتائج سريعة.

علاج شيب الشعر بالزنجبيل

يمكنك استخدام الزنجبيل في علاج شيب الشعر الأبيض أو الرمادي وذلك بفضل احتوائه الزنجبيل على العديد من الفيتامينات واليود الذي يعمل على إنتاج صبغة الميلانين من خلال تدليك الشعر وفروة الرأس بالزنجبيل الطازج من خلال طحنه واضافة عليه القليل من الماء حتى يصبح العجين، ويترك على الشعر حتى يجف تماما عن لمدة ساعة ويتم بشكل يومي للحصول على نتائج سريعة في وقت قليل جداً.

علاج شيب الشعر بالمرمية

يتم تجهيز كمية مناسبة من أوراق المرمية وتترك لمدة 15 دقيقة بعد ذلك يتم شطف الشعر بهذه الماء وتترك لمدة ساعتين بعد ذلك يتم شطف الشعر بالشامبو وينبغي أن يكون خالي من الكبريتات ويتم في هذه الوصفة من مرتين في الأسبوع.