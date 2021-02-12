سر عمل الفراخ المشوية في الفرن بتتبيله الحاتي مثل المحلات

الفراخ المشوية من الأكلات التي يكثر البحث لأعداد كبيرة من السيدات، يرغبون في معرفة طريقة عملهاـ وأسرار ألتتبيله التي تجعل مذاق وطعم رائع، حيث تعتبر الفراخ المشوية وكذلك كفتة الحاتي من أهم الوصفات التي يحبها الكبار والصغار ويقبلون عليها سواء في مصر أو في جميع أنحاء الوطن العربي، كما أن الفراخ المشوية خفيفة في سعراتها الحرارية ومناسبة لمن يخافون من زيادة الوزن وسوف نعرض لكم طريقة عمل الفراخ المشوية وكيف يتم تحضيرها في الفرن أو من خلال شواية فحم. المكونات المطلوبة لعمل الفراخ المشوية نحصر توابل وهي عبارة عن ملعقة

صغيرة من كل من الملح والفلفل الأسود والقرفة والكركم

فرخة تكون صغيرة الحجم ونقوم بتقطيعها

ملعقة خل وملعقة من عصير الليمون

بصلة واحدة وتكون صغيرة الحجم.

ثمرة طماطم واحدة

بقدونس.

ملعقتين زيت نباتي. طريقة تحضير الفراخ المشوية أولاً نقوم بنظيف الفرخة جيداً حتي تخرج الظفار باستخدام بالملح والليمون والماء. ثم نقوم بع ذلك بتقطيعها وعمر خرم بها باستخدام السكينة نقوم بتحضير التتبيلية التي سنضعها علي الفرخة حيث نقوم بفرم البصل والطماطم والبقدونس في الخلاط بحيث يكون فرم ناعم جدا، ثم نضع عليهم التوابل ملح وفلفل أسود وكركم وقرفة، نضخ الخل والليمون وكذلك الزيت بعد أن قمنا بعمل خلطة ألتتبيله السحرية للفراخ نقوم بوضعها علي الفراخ، في كل قطعة من الفرخة، وفي كل خرم بها حتي نشعر بأنها الفرخة تشربت التتبيلة كلها نغطي الفرخة كلها بالتتبيلة جيدا ثم نضعها في الثلاجة مش أقل من ثلاث ساعات بعد ذلك نضعها في صينية للفرن وندخلها في الفرن في درجة حرارة 180 درجة ثم نتركها حتى تستوي جيداً حيث تأخذ حوالي ساعة داخل الفرن لتنضج تماماً وتكون جاهزة للتقديم. كيفية تفعيل إنذار في تطبيق توكلنا في حالة وجود شخص مصاب بكورونا بجوارك ولا تعلم طريقة تحضير الفراخ المشوية الوسوم

الفراخ المشوية من الأكلات التي يكثر البحث لأعداد كبيرة من السيدات، يرغبون في معرفة طريقة عملهاـ وأسرار ألتتبيله التي تجعل مذاق وطعم رائع، حيث تعتبر الفراخ المشوية وكذلك كفتة الحاتي من أهم الوصفات التي يحبها الكبار والصغار ويقبلون عليها سواء في مصر أو في جميع أنحاء الوطن العربي، كما أن الفراخ المشوية خفيفة في سعراتها الحرارية ومناسبة لمن يخافون من زيادة الوزن وسوف نعرض لكم طريقة عمل الفراخ المشوية وكيف يتم تحضيرها في الفرن أو من خلال شواية فحم. المكونات المطلوبة لعمل الفراخ المشوية نحصر توابل وهي عبارة عن ملعقة

صغيرة من كل من الملح والفلفل الأسود والقرفة والكركم

فرخة تكون صغيرة الحجم ونقوم بتقطيعها

ملعقة خل وملعقة من عصير الليمون

بصلة واحدة وتكون صغيرة الحجم.

ثمرة طماطم واحدة

بقدونس.

ملعقتين زيت نباتي. طريقة تحضير الفراخ المشوية أولاً نقوم بنظيف الفرخة جيداً حتي تخرج الظفار باستخدام بالملح والليمون والماء. ثم نقوم بع ذلك بتقطيعها وعمر خرم بها باستخدام السكينة نقوم بتحضير التتبيلية التي سنضعها علي الفرخة حيث نقوم بفرم البصل والطماطم والبقدونس في الخلاط بحيث يكون فرم ناعم جدا، ثم نضع عليهم التوابل ملح وفلفل أسود وكركم وقرفة، نضخ الخل والليمون وكذلك الزيت بعد أن قمنا بعمل خلطة ألتتبيله السحرية للفراخ نقوم بوضعها علي الفراخ، في كل قطعة من الفرخة، وفي كل خرم بها حتي نشعر بأنها الفرخة تشربت التتبيلة كلها نغطي الفرخة كلها بالتتبيلة جيدا ثم نضعها في الثلاجة مش أقل من ثلاث ساعات بعد ذلك نضعها في صينية للفرن وندخلها في الفرن في درجة حرارة 180 درجة ثم نتركها حتى تستوي جيداً حيث تأخذ حوالي ساعة داخل الفرن لتنضج تماماً وتكون جاهزة للتقديم. كيفية تفعيل إنذار في تطبيق توكلنا في حالة وجود شخص مصاب بكورونا بجوارك ولا تعلم طريقة تحضير الفراخ المشوية

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