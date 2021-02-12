حضري عجينة السمبوسة المقرمشة في البيت بكل سهولة وبأقل المقادير

تعتبر السمبوسك من أكثر المأكولات التي يفضلها الكثير من الأشخاص مهما كان عمرهم سواء كانوا صغار أو كبار، فتتسم السمبوسك بأنها ذو مذاق جيد ويتم تحضيرها بشكل سريع وبأكثر من طريقة، فيختلف حشو السمبوسك فيمكن أن تحشى باللحم أو الدجاج أو الجبن أو الخضار وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير السمبوسة. طريقة عمل السمبوسة باللحمة طريقة عمل السمبوسة باللحمة المكونات كأسان ونصف من الدقيق الأبيض.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

حبتان كبيرتان من البصل ويكون مفروم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة.

فلفل أخضر.

ملعقة من السمنة.

ملعقة كبيرة من بهارات اللحمة.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

نصف كأس من البقدونس الطازج المفروم.

كأس كبير من الجبنة الموزاريلا.

لتر من المياه.

زيت غزيز من أجل القلي. طريقة تحضير السمبوسة باللحمة طريقة تحضير السمبوسة باللحمة تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت وإليكم الخطوات: القيام بإحضار إناء كبير ويتم نخل الدقيق فيه بصورة جيدة من أجل التخلص من كافة الشوائب والأتربة منعاً لدخول الهواء إلى السمبوسك. يتم وضع الزيت والملح إلى الخليط وبعد ذلك يتم الاستمرار في التقليب. يتم وضع المياه بشكل تدريجي وبعد ذلك يتم عجن الخليط جيداً وفركه لحين أن تتجانس المكونات مع بضعها البعض ويصبح الخليط متماسك من حيث القوام ويتم الحصول على عجينة هشة. يتم ترك العجينة لمدى ساعة لحين أن ترتاح يتم رش السطح الناعم بكمية من الدقيق وبعد ذلك يتم فرد العجينة باستخدام النشابة لحين أن تصبح العجينة رقيقة. يتم تقطيع العجينة على هيئة طولية وبعد ذلك يتم تحضير حشوة اللحمة بعد أن تنضج اللحمة وبعد ذلك يتم حشو عجينة السمبوسك وبعد ذلك يتم وضع الجبنة الموزاريلا. يتم لفها على هيئة مثلثات وبعد ذلك يتم غلط الأطراف بصورة جيدة. يتم تحضير وعاء من أجل أن يتم قلي السمبوسك وبعد ذلك يتم رفع الوعاء على النار ثم نقل الزيت فيها. يتم ترك الزيت لحين أن يسخن بصورة نهائية وبمن ثم يتم وضع السمبوسك فيها. هكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضير السمبوسك وبالهناء والشفاء على الجميع. اكتب اسمك على صورة "جمعة مباركة" تهنئة بيوم الجمعة الوسوم

تعتبر السمبوسك من أكثر المأكولات التي يفضلها الكثير من الأشخاص مهما كان عمرهم سواء كانوا صغار أو كبار، فتتسم السمبوسك بأنها ذو مذاق جيد ويتم تحضيرها بشكل سريع وبأكثر من طريقة، فيختلف حشو السمبوسك فيمكن أن تحشى باللحم أو الدجاج أو الجبن أو الخضار وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير السمبوسة. طريقة عمل السمبوسة باللحمة طريقة عمل السمبوسة باللحمة المكونات كأسان ونصف من الدقيق الأبيض.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

حبتان كبيرتان من البصل ويكون مفروم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة.

فلفل أخضر.

ملعقة من السمنة.

ملعقة كبيرة من بهارات اللحمة.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

نصف كأس من البقدونس الطازج المفروم.

كأس كبير من الجبنة الموزاريلا.

لتر من المياه.

زيت غزيز من أجل القلي. طريقة تحضير السمبوسة باللحمة طريقة تحضير السمبوسة باللحمة تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت وإليكم الخطوات: القيام بإحضار إناء كبير ويتم نخل الدقيق فيه بصورة جيدة من أجل التخلص من كافة الشوائب والأتربة منعاً لدخول الهواء إلى السمبوسك. يتم وضع الزيت والملح إلى الخليط وبعد ذلك يتم الاستمرار في التقليب. يتم وضع المياه بشكل تدريجي وبعد ذلك يتم عجن الخليط جيداً وفركه لحين أن تتجانس المكونات مع بضعها البعض ويصبح الخليط متماسك من حيث القوام ويتم الحصول على عجينة هشة. يتم ترك العجينة لمدى ساعة لحين أن ترتاح يتم رش السطح الناعم بكمية من الدقيق وبعد ذلك يتم فرد العجينة باستخدام النشابة لحين أن تصبح العجينة رقيقة. يتم تقطيع العجينة على هيئة طولية وبعد ذلك يتم تحضير حشوة اللحمة بعد أن تنضج اللحمة وبعد ذلك يتم حشو عجينة السمبوسك وبعد ذلك يتم وضع الجبنة الموزاريلا. يتم لفها على هيئة مثلثات وبعد ذلك يتم غلط الأطراف بصورة جيدة. يتم تحضير وعاء من أجل أن يتم قلي السمبوسك وبعد ذلك يتم رفع الوعاء على النار ثم نقل الزيت فيها. يتم ترك الزيت لحين أن يسخن بصورة نهائية وبمن ثم يتم وضع السمبوسك فيها. هكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضير السمبوسك وبالهناء والشفاء على الجميع. اكتب اسمك على صورة "جمعة مباركة" تهنئة بيوم الجمعة

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