أسهل طريقة لعمل كب كيك شوكولاتة وفانيليا بمكونات من بيتك

الكب كيك بالكاكاو يعتبر من أجمل الحلويات التي تقدمها الشيف سالي فؤاد، لأنه يتميز بسعراته الحرارية القليلة، وطعمه الشهي ورائحته القوية واللذيذة، ويمكن تناوله أيام إتباع الحميات الغذائية، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل الكب كيك بالكاكاو سالي فؤاد سهل. طريقة عمل الكب كيك بالكاكاو للشيف سالي فؤاد طريقة عمل الكب كيك بالكاكاو للشيف سالي فؤاد مقادير الكب كيك 120 جرام من الدقيق الخاص بالحلويات.

½ كوب كبير من زيت الذرة.

¾ كوب كبير من السكر.

بيضة كبيرة الحجم.

نصف ملعقة كبيرة من الكاكاو.

رشة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ملعقة متوسطة من البيكنج باودر.

2 ملعقة صغيرة من الحليب. مكونات التزيين ½ كوب كبير من مكعبات الشيكولاتة. طريقة تحضير الكب كيك بالكاكاو للشيف سالي فؤاد اخلطي زيت الذرة مع الحليب، والفانيلا، والبيض، والكاكاو جيدا، بواسطة المضرب اليدوي، حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي السكر، ومقدار الدقيق، والبيكنج باودر، والملح إلى خليط الحليب، ثم امزجيهم جيدا، حتى يتكون خليط الكب كيك. اسكبي الخليط بقالب الكب كيك بعد دهنه بقليل من الزبدة، ثم ضعي القالب في الفرن لمدة ثلث ساعة، على درجة حرارة متوسطة. وزعي قطع الشوكولاتة على سطح الكب كيك قبل التقديم. طريقة عمل الكب كيك بالفانيلا مكونات التزيينطريقة تحضير الكب كيك بالكاكاو للشيف سالي فؤادطريقة عمل الكب كيك بالفانيلا مقادير الكب كيك بالفانيلا كوب كبير من الدقيق.

كأس كبير من السكر.

كوب متوسط من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

3 بيضات.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا.

2 ملعقة صغيرة من الحليب المجفف. طريقة تحضير الكب كيك بالفانيلا اخفقي الفانيلا مع مقدار البيض، بواسطة المضرب اليدوي. ضيفي السكر، ومقدار زيت الذرة إلى خليط البيض، ثم اخفقيهم مرة أخرى. اسكبي مقدار الدقيق، وباقي المكونات فوق الخليط السابق بشكل تدريجي، ثم اخفقيهم حتى يتكون خليط متجانس. ضعي الخليط بالقالب الخاص بالكب كيك بعد دهنه بقليل من الزبدة، ثم ضعيه بالفرن لمدة ثلث ساعة، على درجة حرارة منخفضة، حتى ينضج تماما. قومي بتزيين الكب كيك حسب الرغبة، حتى يصبح جاهز للتقديم. طريقة تحضير الكب كيك بالفانيلا كيفية شحن جواهر فري فاير مجانًا وإضافات تحديث OB26 الجديد الوسوم

الكب كيك بالكاكاو يعتبر من أجمل الحلويات التي تقدمها الشيف سالي فؤاد، لأنه يتميز بسعراته الحرارية القليلة، وطعمه الشهي ورائحته القوية واللذيذة، ويمكن تناوله أيام إتباع الحميات الغذائية، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل الكب كيك بالكاكاو سالي فؤاد سهل. طريقة عمل الكب كيك بالكاكاو للشيف سالي فؤاد طريقة عمل الكب كيك بالكاكاو للشيف سالي فؤاد مقادير الكب كيك 120 جرام من الدقيق الخاص بالحلويات.

½ كوب كبير من زيت الذرة.

¾ كوب كبير من السكر.

بيضة كبيرة الحجم.

نصف ملعقة كبيرة من الكاكاو.

رشة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ملعقة متوسطة من البيكنج باودر.

2 ملعقة صغيرة من الحليب. مكونات التزيين ½ كوب كبير من مكعبات الشيكولاتة. طريقة تحضير الكب كيك بالكاكاو للشيف سالي فؤاد اخلطي زيت الذرة مع الحليب، والفانيلا، والبيض، والكاكاو جيدا، بواسطة المضرب اليدوي، حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي السكر، ومقدار الدقيق، والبيكنج باودر، والملح إلى خليط الحليب، ثم امزجيهم جيدا، حتى يتكون خليط الكب كيك. اسكبي الخليط بقالب الكب كيك بعد دهنه بقليل من الزبدة، ثم ضعي القالب في الفرن لمدة ثلث ساعة، على درجة حرارة متوسطة. وزعي قطع الشوكولاتة على سطح الكب كيك قبل التقديم. طريقة عمل الكب كيك بالفانيلا مكونات التزيينطريقة تحضير الكب كيك بالكاكاو للشيف سالي فؤادطريقة عمل الكب كيك بالفانيلا مقادير الكب كيك بالفانيلا كوب كبير من الدقيق.

كأس كبير من السكر.

كوب متوسط من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

3 بيضات.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا.

2 ملعقة صغيرة من الحليب المجفف. طريقة تحضير الكب كيك بالفانيلا اخفقي الفانيلا مع مقدار البيض، بواسطة المضرب اليدوي. ضيفي السكر، ومقدار زيت الذرة إلى خليط البيض، ثم اخفقيهم مرة أخرى. اسكبي مقدار الدقيق، وباقي المكونات فوق الخليط السابق بشكل تدريجي، ثم اخفقيهم حتى يتكون خليط متجانس. ضعي الخليط بالقالب الخاص بالكب كيك بعد دهنه بقليل من الزبدة، ثم ضعيه بالفرن لمدة ثلث ساعة، على درجة حرارة منخفضة، حتى ينضج تماما. قومي بتزيين الكب كيك حسب الرغبة، حتى يصبح جاهز للتقديم. طريقة تحضير الكب كيك بالفانيلا كيفية شحن جواهر فري فاير مجانًا وإضافات تحديث OB26 الجديد

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