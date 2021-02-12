الزلابية المقرمشة الذهبية أسهل طريقة لعملها مثل المحلات

طريقة عمل الزلابية المصرية، تعتبر الزلابية من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها الجيد وسهولة تحضيرها، فيتم تحضير هذا النوع من الحلوى بالتحديد في شهر رمضان المبار، فتعمل الزلابية على تزويد الجسم بالطاقة وإليكم في هذا المقال طريقة عمل الزلابية المصرية في المنزل. مقادير تحضير الزلابية المصرية: كأس ونصف من الطحين الأبيض.

ملعقة كبيرة من كلاً من الحليب المجفف والسكر.

رشة صغيرة من الخميرة.

نصف ملعقة من كلاً من الملح والسكر.

كأس من المياه الدافئ.

كأس ونصف من القطر.

كأس وربع من الزيت تبعاً للرغبة. مقادير القطر: كأس من المياه.

نصف كأس من السكر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون. خطوات تحضير الزلابية المصرية: مقادير تحضير الزلابية المصرية:مقادير القطر:خطوات تحضير الزلابية المصرية: القيام بخلط كلاً من الطحين والخميرة والحليب المجفف والملح في إناء. القيام بإضافة المياه إلى الخليط مع الاستمرار في التقليب لحين أن تكون عجينة متماسكة. يتم وضع غطاء على العجينة وتركها جانباً لحين أن تتخمر. يتم تكوير العجينة على هيئة كرات كبيرة الحجم وبعد ذلك يتم تركه جانباً. يتم تحريك الزلابية لفترة خمسة دقائق لحين أن تتحمر ويصبح لونها ذهبي. يتم وضع الزلابية على النار وتركها في طبق خاص بالتقديم وبعد ذلك يتم تزيينها باستخدام القطر. خطوات تحضير القطر لكل كوب من المياه يتم وضع كأسين من السكر وتركه على نار هادئة وتركها على النار لحين أن تغلى بشكل نهائي. في حين الغليان يتم إضافة قطرات من الليمون لحين أن يصبح قوام القطر سميك وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة من السمن إلى القطر تبعاً للرغبة فذلك يعطي نكهة مميزة للزلابية. أثناء عملية القلي يجب أن يتم الحرص على أن يتراشق الزيت الساخن أثناء عملية القلي. كيفية شحن جواهر فري فاير مجانًا وإضافات تحديث OB26 الجديد خطوات تحضير القطر

طريقة عمل الزلابية المصرية، تعتبر الزلابية من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها الجيد وسهولة تحضيرها، فيتم تحضير هذا النوع من الحلوى بالتحديد في شهر رمضان المبار، فتعمل الزلابية على تزويد الجسم بالطاقة وإليكم في هذا المقال طريقة عمل الزلابية المصرية في المنزل. مقادير تحضير الزلابية المصرية: كأس ونصف من الطحين الأبيض.

ملعقة كبيرة من كلاً من الحليب المجفف والسكر.

رشة صغيرة من الخميرة.

نصف ملعقة من كلاً من الملح والسكر.

كأس من المياه الدافئ.

كأس ونصف من القطر.

كأس وربع من الزيت تبعاً للرغبة. مقادير القطر: كأس من المياه.

نصف كأس من السكر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون. خطوات تحضير الزلابية المصرية: مقادير تحضير الزلابية المصرية:مقادير القطر:خطوات تحضير الزلابية المصرية: القيام بخلط كلاً من الطحين والخميرة والحليب المجفف والملح في إناء. القيام بإضافة المياه إلى الخليط مع الاستمرار في التقليب لحين أن تكون عجينة متماسكة. يتم وضع غطاء على العجينة وتركها جانباً لحين أن تتخمر. يتم تكوير العجينة على هيئة كرات كبيرة الحجم وبعد ذلك يتم تركه جانباً. يتم تحريك الزلابية لفترة خمسة دقائق لحين أن تتحمر ويصبح لونها ذهبي. يتم وضع الزلابية على النار وتركها في طبق خاص بالتقديم وبعد ذلك يتم تزيينها باستخدام القطر. خطوات تحضير القطر لكل كوب من المياه يتم وضع كأسين من السكر وتركه على نار هادئة وتركها على النار لحين أن تغلى بشكل نهائي. في حين الغليان يتم إضافة قطرات من الليمون لحين أن يصبح قوام القطر سميك وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة من السمن إلى القطر تبعاً للرغبة فذلك يعطي نكهة مميزة للزلابية. أثناء عملية القلي يجب أن يتم الحرص على أن يتراشق الزيت الساخن أثناء عملية القلي. كيفية شحن جواهر فري فاير مجانًا وإضافات تحديث OB26 الجديد خطوات تحضير القطر

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