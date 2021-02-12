بيكاتا الفراخ بالصوص الابيض بطعم ينافس المطاعم الكبرى

خطوات تحضير بيكاتا الفراخ بالصوص الأبيض، تعتبر الفراخ من أكثر المأكولات الأساسية التي يفضل تناولها الكثيرين نظراً لنكتها المميزة فيتم تناولها سواء في وجبة الغداء أو في وجبة العشاء، فترغب كل سيدة في ان تقوم بتقديم كل ما هو جديد لأسرتها، فتعتبر بيكاتا الفراخ من أجدد الوصفات التي يكثر تناولها في الفترة الأخيرة وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير بيكاتا الفراخ.

مقادير بيكاتا الفراخ:

مكونات تحضير بيكاتا الفراخ غير مكلفة ويتم شرائها بشكل سهل وسريع دون أي معاناة في ذلك وإليكم في السطور الآتية المكونات المناسبة لتحضير بيكاتا الفراخ:

صدور الدجاج.

مئتان وخمسون جرام من القطر.

الفليفلة الحمراء والخضراء والصفراء.

زيتون كالاماتا.

فصان من الثوم.

رأس من البصل.

ستة ملاعق من الزبدة.

ربع ملعقة من الزنجبيل.

كأس من الحليب.

فلفل.

ملعقتان صغيرتان من الدقيق.

ملح.

ورقتان من الغار.

حبتان من الهيل.

نصف كأس من المياه.

كأس من الكريمة.

القيام بخلط الدجاج مع الفلفل والملح بصورة جيدة. القيام بإحضار وعاء ويتم نقل فيه الفليفلة ويتم تقطيعها إلى مستطيلات كبيرة ويتم تركها جانباً. يتم وضع ملعقة كبيرة من الزبدة في إناء ويتم وضع شرائح الدجاج عليها وتركها لحين أن تتحمر وتنضج من الجانبين. يتم نقل الدجاج إلى إناء آخر. يتم وضع باقي كمية الزبدة في المقلاة وبعد ذلك يتم وضع كلاً من البصل والدقيق والثوم والحبهان وورق الغار ثم إضافة الزنجبيل. يتم وضع شرائح الدجاج في المقلاة وبعد ذلك يتم إضافة كلاً من الزيتون والفطر والفليفلة. يتم وضع المياه فوق باقي المكونات وترك الخليط على النار لحين أن يغلي بشكل نهائي. يتم وضع الكريمة والحليب في إناء والعمل على خلطهم جيداً لحين أن يختلطوا سوياً ويصبح الخليط متجانس. يتم نقل بيكاتا الفراخ إلى طبق التقديم ويتم تناولها وهي ساخنة.

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خطوات تحضير بيكاتا الفراخ: