وصفة معجزة بكل المقاييس من العطار لإطالة الشعر وتكثيفه ومنع التساقط فوراً

وصفتنا اليوم هي بكل المقاييس وصفة معجزة لإطالة الشعر وتكثيفه بمكونات طبيعية، وتعتبر هذه الوصفة سر من أسرار العطارين ذوي الخبرة الكبيرة في مجال العطارة والأعشاب الطبية، وهي وصفة مجربة لحل مشاكل الشعر الشائعة والتي تعاني منها الكثير من النساء، تقوم تلك الوصفة الطبيعية بإيقاف تساقط الشعر بشكل فوري بعد استعمالها، وتقوم في نفس الوقت بمعالجة فروة الرأس من القشرة وتغذي بصيلات الشعر وتحفز نمو الشعر مرة أخرى، هذا بالاضافة إلى تطويل الشعر بشكل سريع مع زيادة سمك وكثافة الشعر.

وصفة طبيعية للقضاء نهائياً على تساقط الشعر وإطالته مكونات الوصفة

مكونات الوصفة هي عبارة عن ربع كوب من ورق الغار، ملعقة كبيرة من حَب الرشاد، ملعقة كبيرة من القرنفل، قشور حبتين من البصل الأحمر بالاضافة إلى ماء مغلي. وورق الغار يعمل علي إيقاف تساقط الشعر على الفور ويعمل علي إطالته وتكثيفه كمانه يساعد على إنبات فراغات الشعر وتحفيز نموه، أما نبات القرنفل المعجزة فهم يقوم بتطويل الشعر الي الركب، ويُنبت الشعر ويُكثفه وكذلك يوقف التساقط الشديد ويعالج شيب الشعر، ويعمل علي تغذية فروة الرأس والتخلص من القشرة والفطريات، وهو مناسب للرجال والنساء.

طريقة التحضير والاستخدام

ولتحضير تلك الوصفة المذهلة يتم تجهيز إناء للطهي ويوضع به مقادير كافة المكونات السابق ذكرها، ثم يتم إضافة الماء المغلي حتي يمتلئ الإناء، ثم يُغطى الإناء ويُترك ليتخمر ويبرد لمدة نصف ساعة خارج الثلاجة، بعد ذلك يوضع الإناء في الثلاجة ويُترك ليلة كاملة حتى يتخمر، بعد ذلك يُصفي الخليط ويتم وضعه في قنينة زجاجية ويُحفظ في الثلاجة، وهو صالح لمدة 4 أيام من يوم التخمر بعد ذلك يتم صنع كمية جديدة.

يُمكن استخدام ذلك الخليط بطريقتين مختلفتين، الطريقة الأولى تتمثل في وضع المحلول في بخاخ ويتم رشه على فروة الرأس والشعر يوميا مع القيام بعملية التدليك لفروة الرأس بأطراف الأصابع بعد ذلك وهي علي وضعية الركوع، ثم يُترك ليجف ويُغسل الشعر مرتين في الأسبوع، أما الطريقة الثانية فهي عبارة عن غمس قطنة في هذا المحلول وتوضع على فروة الرأس، ويتم التدليك بأطراف الأصابع أيضا ثم يُترك حتي يجف، مع غسيل الشعر مرتين أسبوعيا بشامبو مخفف.

بديل الكيراتين لتنعيم وفرد الشعر المجعد

يمكنك إضافة أربعة ملاعق من زيت الزيتون مع ملعقة واحدة من عسل النحل وعلبة كاملة من الزبادي، بالإضافة إلى ملعقة من خل التفاح وثمرة واحدة من الموز المهروس، يتم خلط جميع المكونات سويا جيدا ثم تطبيقه على كامل الشعر من الجذور وحتى الأطراف مع سحب خُصلات الشعر خُصلة ابو الأُخرى، ثم يتم لف الشعر وتغطئته ببلاستيك غذائى ومنشفة مُبللة بالماء الساخن، يُترك على الشعر مدة لا تقل عن ساعتان ثم يتم غسل الشعر بواسطة الشامبو والبلسم المناسبين حسب نوع الشعر، تعمل الوصفة على فرد وتنعيم الشعر وعلاج الشعر المُجعد.

كما يمكنك أيضا تجربة تلك الوصفة المغربية الرائعة لحل جميع المشاكل التي قد تواجه شعرك، حيث تعالج تأخر نمو شعر الرأس وتزيد من سرعة نموه وزيادة كثافته، وذلك عن طريق تنشيط بصيلات الرأس وإثارة هرمونات نمو الشعر، كما تقوم بتنعيم وفرد الشعر الخشن وتركه كخيوط الحرير في خلال 20 دقيقة فقط.