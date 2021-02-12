تجربة شخصية في تطويل وتكثيف الرموش وتثقيل الحواجب في أسبوع واحد من المنزل

نقدم لك اليوم تجربة شخصية في تطويل وتكثيف الرموش وتثقيل الحواجب بشكل غير تقليدي، وكل ذلك في أسبوع واحد وبمكونات طبيعية من المنزل، هي وصفة فعالة لتثقيل وإنبات الرموش وتكثيف الحواجب والشعر أيضا إذا رغبت في ذلك، تحتوي على عناصر طبيعية فعالة للغاية وسوف تبهرك نتيجتها لأنها سريعة المفعول ولا تؤثر على العين، كما أنها سهلة الاستخدام وبدون روائح كريهة أو آثار جانبية، ولذلك تستخدم في تثقيل وتطويل الرموش وإنبات فراغات الحاجب الغير ممتلئة والخفيفة، وفي خلال أسبوع سوف تحصلين على نتيجة رائعة وسوف تنصحي بها الكثير من الأخريات اللاتي تواجهن نفس المشكلة ولا تجدن لها حل.

تطويل وتكثيف الرموش وتثقيل الحواجب

سوف تجدين الحل الأمثل لتكثيف الرموش والشعر وتثقيل وملء فراغات الحواجب من خلال وصفتنا اليوم، ولكن أولا عليك بطرق العناية الصحيحة قبل استخدام أي وصفات، لذا يجب أولا عدم الإكثار من استخدام مستحضرات التجميل مثل كحل العين والماسكرا والآي لاينر ووضعهم على العين لفترات طويلة، بل يجب إزالتها قبل النوم وعدم النوم به لأنها تضعف بصيلات شعر الحاجب وتتسبب في تعجيز بصيلة الرمش، ولكي تزيلي تلك المستحضرات احضري قطعة من القطن وضعيها في زيت زيتون أو زيت خروع أو فازلين ثم مرريها على العين وعلى الحاجب، ثانيا عليك باستخدام مستحضرات تجميل تكون موثوق فيها أو لديها علامات تجارية معروفة؛ لان معظم الأدوات تكون منتهي الصلاحية آو ليس لها مصدر موثوق منه وهذا يؤثر سلبيا على العين والحواجب.

وصفة تطويل وتكثيف الرموش

نقوم بإحضار إناء فارغ ثم نضع فيه معلقة من زيت الخروع، معلقة من زيت اللوز، ثم ملعقة من العسل الأبيض، وتقلب الخلطة جيدا حتى يذوب الزيت مع العسل، ثم احضري زجاجة ماسكرا فارغة وضعي فيها الخليط واستخدميها كل يوم قبل النوم مباشرة مع تجنب دخول الخليط إلى العين، وفي خلال الأسبوع الأول من الاستخدام سوف تجدين نتيجة ملحوظة، كذلك مع الاستمرار لمدة 3 أسابيع سوف تحصلين على نتيجة مدهشة، رموش طويلة وكثيفة بدون استخدام رموش صناعية أو استخدام أي من مستحضرات التجميل التي تضر العين.

وصفة تطويل وتثقيل الحواجب والشعر

احضري وعاء نظيف ثم ضعي فيه ملعقة كبيرة من الفازلين، معلقة من زيت الخروع، ملعقة من زيت الزيتون الأصلي، ثم احضري بصلة ناضجة وقومي بفرمها جيدا ثم أحضري مصفاة واستخرج مياه البصل فقط، قومي بعد ذلك بإضافة ماء البصل إلى الوعاء مع التقليب المستمر مع بقية المكونات، ثم ضعي الوعاء على نار هادئة حتى تذوب مكونات الوصفة وتتجانس سويا وتحصلي على قوام كريمي سهل التوزيع، ضعي الخلطة على الشعر والحواجب مره كل يومين لمدة ساعة ثم يغسل الشعر جيدا، وبعد أسبوع من استعمالها تحصلين على نتيجة جيدة جداً.