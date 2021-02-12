وصفة هندية لتطويل الشعر لأكثر من 5 سنتيمتر في إسبوع واحد فقط

الكثير من الفتيات تعاني من فراغات الشعر وقصره، بالإضافة إلى المشاكل الأخرى من تقصف وهيشان وجفاف الشعر، وتتطلع كل فتاة لتحقيق المعادلة الصعبة بتطبيق وصفة واحدة تستطيع معالجة جميع مشاكل الشعر التي تم ذكرها، وبعد كثير من البحث توصلنا لوصفة هندية تُعد هي الأفضل للقضاء على مشاكل الشعر وتطويله وتكثيفه، وبمكونات بسيطة وقليلة جدا ومتوافرة بكل مطبخ.

حبة فلفل واحدة من الفلفل الحلو. كوب من زيت الزيتون البكر.

وصفة هندية لتطويل الشعر بسرعة مذهلة وصفة الفلفل الحلو وزيت الزيتون

ومن المعروف أن الفلفل الحلو يعد من أفضل المصادر الغنية بالسيليكون الطبيعي، والذي يعمل على تنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس مما يسرع من نموه ويمنع تساقطه، حيث يحمى بصيلات الشعر من أثار هرمون DHT الضارة، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين C، أما زيت الزيتون فيعمل على ترطيب الشعر بشكل كبير من الجذور وحتى الأطراف، كما يحمى الشعر الجاف من التساقط، كما يساعد زيت الزيتون على الحفاظ على مادة الكيراتين الطبيعي، كما يُحفز نمو الشعر ويعمل على ملء فراغات الشعر وزيادة طوله وكثافته.

طريقة التحضير

يتم بشر حبة الفلفل سواء كانت باللون الأخضر أو الأحمر أو الأصفر حتى يتم تفتيتها لقطع صغيرة جدا.

يتم تصفية مبشور الفلفل بواسطة مصفاة دقيقة الثقوب.

يتم وضع الشوائب بدون السائل فى وعاء وإضافة زيت الزيتون البكر عليها.

يتم خلط المكونات جيدا حتى تمام الامتزاج، ثم وضع المزيج داخل إناء مُحكم الغلق وتركه بمكان مظلم ليلة واحدة.

طريقة استعمال وصفة الفلفل وزيت الزيتون

يتم تطبيق الوصفة على الشعر بدون تصفيه شوائب الفلفل منه نهائيا، وتركها لمدة لا تقل عن ساعتين وقد تصل إلى 3 ساعات، ثم يتم غسل الشعر أولا بالماء لإزالة بقايا الوصفة، ثم بواسطة الشامبو والبلسم المناسب للشعر، ويمكن الاحتفاظ بالوصفة لمدة شهر وتكرارها مرة واحدة أسبوعيا، وبعد مرور شهر أي بعد الاستخدام الرابع سنلاحظ الفارق الرائع فى تطويل الشعر لأكثر من 5 سنتيمتر، وزيادة كثافته وملء الفراغات المتواجدة بالشعر، كما سنجد نعومة بالغة وعلاج لمشاكل الشعر الُمجعد والمتقصف من الاستعمال الأول.

كما أن هناك مجموعة من الزيوت المُعتمدة التي تعمل بشكل فعال على القضاء نهائيا على تساقط الشعر، بالإضافة إلى إعادة إنبات الزيادة وزيادة طول وكثافة الشعر، وهذا ما يمنح الشعر حيوية مطلقة، ومن تلك الزيوت زيت الخروج وزيت الجرجير وزيت السمسم وكذلك زيت القرنفل ويمكن خلط إثنين من الزيوت التي تم ذكرها بكميات متساوية وعمل حمام زيت قبل الإستحمام بساعة واحدة وسنلاحظ الفارق من أول إستعمال.

كما أن هناك طرق أُخرى يمكننا من خلالها علاج قشرة وتساقط الشعر وكذلك زيادة طوله في أسرع وقت ومن أهمها وضع ملعقة من البن في 3 ملعقة كبيرة من الشامبو المُستخدم لغسل الشعر ويُفضل النوع الطبي وليس التجاري وسنلاحظ النتيجة الفعالة في خلال إسبوع واحد فقط من زيادة طول الشعر وتوقف تساقطه.

نصائح لتطويل الشعر

لزيادة طول الشعرخلال فترة زمنية قصيرة عليكي بإتباع عدة تعاليم، حيث يجب بتدليك فروة الرأس يوميا لتنشيط الدورة الدموية والتي تعمل على إستعادة حيوية الشعر وتغيك البُصيلة، ويُنصح أن يتم ذلك على أن يكون الشخص في حالة ركوع، كما عليكي الإهتمام بالأوميجا 3 وزيت السمك لما يحتوية من فوائد رائعة تُعطي شعرك صحة ولمعان غير مسبوق، بالإضافة كذلك إلى زيت جوز الهند وجل الصبار اللذان يمنحان الشعر ترطيب هائل.