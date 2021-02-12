بدهنة واحدة فقط .. تخلصي نهائياً من الهالات السوداء والتجاعيد حول العينين

بدهنة واحدة فقط احصلي على نتيجة مبهرة وفورية في علاج الهالات السوداء والتجاعيد والانتفاخات تحت العينين، إليكِ سيدتي وصفة رائعة فعالة مضمونة مئة بالمئة لعلاج الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين بدهنة واحدة فقط، كما ستتخلصين من الخطوط التعبيرية حول العين وأيضا من الانتفاخات والهالات السوداء والترهلات حول هذه المنطقة، والتي تظهر عادة بسبب التعرض للإرهاق المستمر وعدم الاهتمام بالتغذية الصحية السليمة، لذا يجب عليكِ عدم السهر كثيرا، وعدم الجلوس أمام الكمبيوتر لأوقات كثيرة وأيضا عدم استخدام الهاتف ليلا لمدة طويلة، وأيضا من الضروري اتباع نظام غذائي صحي وشرب لترين من الماء يوميا.

علاج الهالات السوداء والتجاعيد والانتفاخات تحت العين

احضري عدد 2 حبة بطاطس متوسطة الحجم وهي تعمل علي علاج التجاعيد والتخلص من انتفاخات حول العينين والهالات السوداء، كما تساعد علي تفتيح البشرة وتؤخر علامات التقدم في السن والخطوط التعبيرية، كما لها دور فعال في التخلص من البقع الداكنة وعلاج حروق الشمس بشكل فعال، احضري أيضا ملعقتين كبيرتين من الفازلين الطبي، ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم (البيكنج صودا) والتي تعمل علي ترطيب البشرة ومنحها النعومة والحيوية، كما تساعد في التخلص من البثور السوداء وحب الشباب، التخلص من اللون الداكن في منطقة حول العينين.

يتم تحضير مقدار البطاطس ثم يتم تقشيرها وغسلها ثم بعد ذلك يتم بشرها، ومن ثم يتم تصفية مبشور البطاطس للحصول على السائل فقط أو العصير، من ناحية أخرى يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار الفازلين وأيضا مقدار البيكنج صودا، ثم يتم إذابة المكونين عن طريق وضع الوعاء في حمام مائي ساخن مع الخلط المستمر حتي يتم الحصول علي قوام متجانس، بعد ذلك يتم إزالة الطبقة العليا من عصير البطاطس ويتم استخلاص نشا البطاطس الموجود في قاع الوعاء، ويتم إضافته بعد ذلك إلى وعاء خليط الفازلين والبيكنج صودا، ثم يتم مزج الخليط مجددا بشكل جيد ليتم الحصول علي كريم نشا البطاطس، وهو أفضل كريم طبيعي من المنزل لإزالة الهالات السوداء واللون الداكن الموجود حول العينين وتقليل التجاعيد بشكل كبير أيضا.

طريقة استخدام كريم العين

كل ليلة مساءا يتم تطبيق الكريم علي منطقة حول العينين، وذلك مع عمل مساج بلطف ونعومة بأطراف الأصابع بعكس اتجاه الجاذبية والطبطبة، ثم يترك ليتشربه الجلد تمام ثم في الصباح تغسل المنطقة برفق بقطنة مبللة بماء بارد ثم رطبي بعد ذلك بالمرطب المناسب لبشرتك. يتم وضع الكريم في علبة زجاجية ويتم حفظه في مكان جاف، صالح للاستخدام لمدة أسبوعين، يستخدم هذا الكريم مساءا كل ليلة، للحصول على وجه جذاب صافي وأعين خالية من التجاعيد والهالات السوداء.