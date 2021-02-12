طريقة عمل القهوة التركي في المنزل بمكوناتها البسيطة مثل الكفيهات

طريقة عمل القهوة التركي، يعتبر فنجان القهوة من أهم المشروبات الذي يحبه الكثير من الأشخاص، حيث تتميز القهوة برائحتها الزكية، وطعمها اللذيذ، وتمنح الذهن انتعاش قوي، حيث يتم صناعة القهوة من حبوب البن المحمصة وكما إنها تحتوي على مادة الكافين التي تعتبر من المنبهات، وتنتشر كل دول وخطوات تحضيرها وهي من أشهر المشروبات عند العرب صنعاً ويقدمها في جميع المناسبات الاجتماعية مثل الأفراح والعزاء، وتقدم القهوة وبجانبها قطعة من كيكة-القهوة تعطي طعم لذيذ ومذاق رائع، وبعد انتشار مشروب القهوة ظهرت العديد منها مثل القهوة التركية والايطالية والفرنسية والسعودية والكثير منها والكثير من مسمياتها، ويتم إعداد القهوة التركية في الدول العربية يتم تحضير هذا النوع من القهوة المطحونة ويكون تحضيرها بسيطة وسهلة عن طريق شراء قهوة تركي من العطار وتحميصها جيداً ونقوم بطحنها في المنزل أفضل وأضمن يمكن متابعة هذا الموضوع لتحضير مشروب القهوة في البيت. طريقة عمل القهوة التركي: وقت الطهي: 15 دقيقة.

تكفي لـ: 4 أشخاص. طريقة عمل القهوة التركي: مكونات مشروب القهوة: كوبان من الماء البارد.

ملعقتان صغيرتان من السكر الأبيض.

ملعقتان كبار من القهوة المطحونة. طريقة تحضير فنجان القهوة: نحضر وعاء القهوة ونضع فيه كلا من الماء البارد، وملعقتان السكر، وملعقتان القهوة، ونخلطهم مع بعض جيداً حتى تتجانس جميع المكونات مع بعض. نشعل النار على درجة حرارة هادئة جداً، ثم نقوم بإضافة إبريق القهوة بالمكونات على النار ونستمر بالتقليب حتى تبدأ القهوة بالغليان ويصبح لدينا رغوة. نقوم بصب جزء من القهوة في الفناجين، ثم نقوم بإعادة الإبريق مره أخري على النار حتى يصبح لدينا رغوة مره أخري. نقوم بصب القوة في الفناجين ونحضر بجانبها قطع من الحلي مثل بسكوت-حبات-القهوة أو أي حلوي تفضلونها. نقدم القهوة في صينية التقديم وتشرب في المساء. مشروب القهوة بالحليب: وقت الطهي: 10 دقائق.

تكفي لـ: 6 أشخاص. مشروب القهوة بالحليب: مكونات المشروب: ملعقتان كبيرتان من اللبن البودرة.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق القهوة المطحون.

ملعقة من السكر الأبيض حسب الرغبة.

كوبان كبار من الماء الفاتر. طريقة التحضير: نحضر إبريق القهوة ونضع فيه كلا من الماء، واللبن البودرة، القهوة المطحونة، ثم السكر، ثم نقوم بتقليب ك هذه المكونات مع بعض حتى تتجانس. نقوم بتشعيل النار على درجة حرارة بسيطة جداً، ثم نقوم بوضع الإبريق على النار ونستمر بالتقليب حتى تقوم القهوة بالغليان وتفور، ثم نقوم بصب جزء من القهوة في الفناجين، ونرجع نضع الإبريق مرع أخري على النار. نقوم بصب الجزء الأخير المتبقي في الإبريق ويصبح لدينا فنجان القهوة جاهز، وممكن أن نستخدم طرق أخري لفنجان القهوة-التركي-بالرغوة بعدده وصفات. نقوم بتقديم المشروب في الصينية وتشرب في الصباح أو المساء حسب الرغبة. اكتب اسمك على صورة "جمعة مباركة" تهنئة بيوم الجمعة الوسوم

طريقة عمل القهوة التركي، يعتبر فنجان القهوة من أهم المشروبات الذي يحبه الكثير من الأشخاص، حيث تتميز القهوة برائحتها الزكية، وطعمها اللذيذ، وتمنح الذهن انتعاش قوي، حيث يتم صناعة القهوة من حبوب البن المحمصة وكما إنها تحتوي على مادة الكافين التي تعتبر من المنبهات، وتنتشر كل دول وخطوات تحضيرها وهي من أشهر المشروبات عند العرب صنعاً ويقدمها في جميع المناسبات الاجتماعية مثل الأفراح والعزاء، وتقدم القهوة وبجانبها قطعة من كيكة-القهوة تعطي طعم لذيذ ومذاق رائع، وبعد انتشار مشروب القهوة ظهرت العديد منها مثل القهوة التركية والايطالية والفرنسية والسعودية والكثير منها والكثير من مسمياتها، ويتم إعداد القهوة التركية في الدول العربية يتم تحضير هذا النوع من القهوة المطحونة ويكون تحضيرها بسيطة وسهلة عن طريق شراء قهوة تركي من العطار وتحميصها جيداً ونقوم بطحنها في المنزل أفضل وأضمن يمكن متابعة هذا الموضوع لتحضير مشروب القهوة في البيت. طريقة عمل القهوة التركي: وقت الطهي: 15 دقيقة.

تكفي لـ: 4 أشخاص. طريقة عمل القهوة التركي: مكونات مشروب القهوة: كوبان من الماء البارد.

ملعقتان صغيرتان من السكر الأبيض.

ملعقتان كبار من القهوة المطحونة. طريقة تحضير فنجان القهوة: نحضر وعاء القهوة ونضع فيه كلا من الماء البارد، وملعقتان السكر، وملعقتان القهوة، ونخلطهم مع بعض جيداً حتى تتجانس جميع المكونات مع بعض. نشعل النار على درجة حرارة هادئة جداً، ثم نقوم بإضافة إبريق القهوة بالمكونات على النار ونستمر بالتقليب حتى تبدأ القهوة بالغليان ويصبح لدينا رغوة. نقوم بصب جزء من القهوة في الفناجين، ثم نقوم بإعادة الإبريق مره أخري على النار حتى يصبح لدينا رغوة مره أخري. نقوم بصب القوة في الفناجين ونحضر بجانبها قطع من الحلي مثل بسكوت-حبات-القهوة أو أي حلوي تفضلونها. نقدم القهوة في صينية التقديم وتشرب في المساء. مشروب القهوة بالحليب: وقت الطهي: 10 دقائق.

تكفي لـ: 6 أشخاص. مشروب القهوة بالحليب: مكونات المشروب: ملعقتان كبيرتان من اللبن البودرة.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق القهوة المطحون.

ملعقة من السكر الأبيض حسب الرغبة.

كوبان كبار من الماء الفاتر. طريقة التحضير: نحضر إبريق القهوة ونضع فيه كلا من الماء، واللبن البودرة، القهوة المطحونة، ثم السكر، ثم نقوم بتقليب ك هذه المكونات مع بعض حتى تتجانس. نقوم بتشعيل النار على درجة حرارة بسيطة جداً، ثم نقوم بوضع الإبريق على النار ونستمر بالتقليب حتى تقوم القهوة بالغليان وتفور، ثم نقوم بصب جزء من القهوة في الفناجين، ونرجع نضع الإبريق مرع أخري على النار. نقوم بصب الجزء الأخير المتبقي في الإبريق ويصبح لدينا فنجان القهوة جاهز، وممكن أن نستخدم طرق أخري لفنجان القهوة-التركي-بالرغوة بعدده وصفات. نقوم بتقديم المشروب في الصينية وتشرب في الصباح أو المساء حسب الرغبة. اكتب اسمك على صورة "جمعة مباركة" تهنئة بيوم الجمعة

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