9 نصايح صباحية ممكن تنقذك لو معندكيش وقت تاخدي شاور

اوقات كتير ممكن نصحى الصبح مستعجلين ومعندناش وقت حتى لوجبة الفطار فاكيد امر طبيعي مش هيبقى في وقت للشاور كمان ، ولكن في حلول بديلة وسريعة للشاور تجددي بيها نفسك وتحسي بانتعاش ، وده اللي هنعرفه النهاردة من خلال السطور الجاية هنقولك نصايح صباحية بديلة للشاور لو معندكيش وقت.

نصايح صباحية بديلة للشاور:

1- تونيك خل التفاح:

اخلطي كوباية مية مع 2 معلقة كبيرة من خل التفاح ، ورشي التونر ده على شعرك وبشرتك لو في اي يوم صحيتي مستعجلة ومعنديش وقت للشاور ، خل التفاح هيساعد على استعادة درجة حموضة بشرتك ، وهيساعد شعرك انه يبقى شكله حلو وبيلمع حتى لو مغسلتيهوش في اليوم ده ، ومتقلقيش ابدا من ريحة خل التفاح على الشعر الريحة هتختفي بمجرد ما الشعر ينشف.

2- تعطير الملابس:

عشان تخلي ريحة هدومك حلوة ومنعشة طول اليوم حتى لو مكنش عندك فرصة للشاور الصبح ، ممكن ترشي على الهدوم شوية من معطر الملابس والمنتج ده بيستخدم بشكل عام على المفروشات والستاير بالاضافة للملابس لانه بيساعد على التخلص من اي روايح كريهة وبيديها ريحة حلوة.

3- ورق امتصاص الدهون:

استخدمي ورق امتصاص الدهون هيساعدك على امتصاص الدهون الزيادة من البشرة وهتساعد على تقليل المسام الواسعة ولمعان البشرة ، وهتدي بشرتك مظهر صحي وحيوي.

4- رشي كمية بسيطة من بودرة التلك:

لو خلص من عندك مزيل العرق وفي نفس الوقت معندكيش وقت تاخدي شاور الصبح بتاعك ، بودرة التلك هتكون افضل اختيار ليكي ، رشي كمية بسيطة منها على الابطين والقدمين وباقي اجزاء جسمك اللي ممكن تكون بتعرق زيادة ، بودرة التلك بتساعد على التخلص من الروايح الكريهة والحفاظ على جفاف المناطق دي في الجسم ، والحقيقة ان الحيلة دي كانت بتستخدم في العصور القديمة لاخفاء روايح الجسم.

5- الفرشة الجافة:

بالاضافة ان الفرشة الجافة مفيدة جدا لتحفيز الدورة الدموية ، ممكن كمان تكون بديل جيد جدا للشاور لو معندكيش وقت ، استخدمي فرشة بشعيرات طبيعية ويفضل تكون بايد طويلة عشان تقدري تتحكمي فيها كويس ، التدليك بالفرشة هيساعدك على التخلص من السموم وخلايا الجلد الميتة ، وهتديكي كمان فايدة اضافية وهي ان التقنية البسيطة دي ممكن يكون ليها تأثير منشط ، وده بيخليها مثالية لبدء اليوم.

6- استخدام المناديل المبللة “الويبس”:

ممكن كمان الويبس او المناديل المبللة تكون بديلة للشاور ، ممكن تمسحي بيها بشرتك او اي اجزاء تانية من الجسم ، وبديل تاني انك تستخدمي قطعة قماش نضيفة او فوطة مبلولة شوية ومسح بيها الوش والجسم.

7- اللوشن والبرفيوم:

البرفيوم او البادي سبلاش او اللوشن المعطر يعتبر من الحاجات الاكتر شيوعا اللي ممكن تستخدم في حالة لو معندكيش وقت تاخدي شاور عشان تحسسك بانتعاش وتخفي اي روايح في الجسم ، وفي بعض الاماكن الرئيسية اللي ممكن ترشي فيها البرفيوم عشان يدوم معاكي فترة اطول خلال اليوم ، والمناطق دي هي مناطق النبض في الجسم: الرسغ, المنطقة اللي ورا الركبة, الجزء الداخلي من الكوع, ومؤخرة الرقبة, واسفل الضهر.

8- الشامبو الجاف:

عشان تتأكدي ان شعرك شكله مش دهني وملزق ، ممكن تستخدمي الشامبو الجاف قبل ما تخرجي لو معندكيش وقت تغسلي شعرك ، وممكن تستخدميه بالليل قبل النوم وتصحي الصبح بشعر نضيف ، ابدأي الاول بفك تشابك الشعر ، وقسميه لاجزاء ، رشي الشامبو الجاف على جذور الشعر ، وسيبيه لمدة 10 دقايق على ما يشتغل على الشعر ويعمل مفعول وبعدين اتخلصي من البودرة الزيادة وسرحي شعرك.

9- الزيوت العطرية:

ممكن يكون وجود البكتيريا هو واحد من الاسباب المسببة للروايح الكريهة في الجسم ، والزيوت العطرية اللي ريحتها نفاذة زي زيت النعناع, البرتقان, الليمون ، ليها خصائص مضادة للجراثيم ممكن انها تساعد في منع الروايح الكريهة من الجسم ، بالاضافة انها هتديكي ريحة حلوة ومنعشة ، ممكن تستخدمي كمية بسيطة من الزيوت العطرية على المناطق اللي بتعرقي فيها كتير هتحافظ على ريحتك حلوة طول اليوم.

تأثير الاستحمام كل يوم:

كتير من الناس بيعتبر ان الاستحمام كل يوم هي من اكتر العادات الصحية اللي ممكن يعملوها ، واكيد الاستحمام بيساعد على الانتعاش والتخلص من روايح الجسم ، ولكن مع ذلك الافراط في التطهير ممكن كمان يسبب مشاكل زي تهيج الجلد ، واستخدام الصابون كتير على البشرة ممكن يأثر على آلية دفاع بشرتك ، لان جلد الانسان يعتبر موطن او مكان لبعض الكائنات الحية الدقيقة اللي بتساعد على الحفاظ على صحتة ، وعشان كده زي ما بننصح ان الاستحمام يكون اكتر من مرو في الاسبوع ، لكن لازم كمان من غير مبالغة او افراط ، والاستحمام اليومي ممكن ميكونش ضروري في الواقع.

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