من كوب لبن واحد عملت اطعم جبنة كريمي تستخدم للسندوتشات والحلويات

جبنة كريمي تستخدم للسندوتشات والحلويات، ان الجبنة الكريمي من أحلى انواع الجبن، ومحبوبة كثيراً من الأطفال الصغار بسبب سهولة أكلها وذوبانها في الفم، بالأضافة لطعمها الرائع، ويوجد أكثر من نوع يباع في الأسواق، ولكن دائماً يريد الأهل تقديم كل ما هو صحي لأطفالهم، لذا سنقدم لكم طريقة عمل الجبنه الكريمي في المنزل بسهولة .



طريقة عمل جبنة كريمي تستخدم للسندوتشات والحلويات

تعتبر الجبن الكريمي متعددة الاستخدامات لانها تستخدم في تحضير الحلويات وقد تدخل في تحضير بعض المعجنات .

أربعة أكواب من الحليب كامل الدسم.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون أو الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة ونصف ملح.

1/4 كوب زبدة طرية.

نضع الحليب في قدر على متوسط الحرارة، ونقلب حتى يغلي.

خففي الحرارة، ثم أضيفي عصير الليمون أو الخل تدريجيًا، ملعقة واحدة، و ملعقة أخرى مع التقليب لكل ملعقة كبيرة.

قلب الخليط لمدة ثلاث إلى أربع دقائق حتى ينفصل الحليب، ثم تحصل على خليط متكتل.

ارفعي القدر عن النار، ثم صفي المزيج من خلال غربال ناعم لإزالة كل السوائل.

ضعي الجبنة المُشكلة في الخلاط الكهربائي، ثم أضيفي الملح والزبدة واخلطي حتى تحصلي على جبنة كريمي بدون أي كتل، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة أسبوع إلى أسبوعين .

مكونات عمل الجبن الكريمي في المنزلطريقة تحصير الجبن الكريمي

طريقة عمل الجبن الكريمي الفوري

ينصح بعمل الجبن الكريمي في المنزل لانها تحتوى على مواد مفيد لصحة أطفالنا كما يمكن استخدامها في اكثر من وصفة منها الحلويات ومنها المعجنات .

كوب حليب بودرة.

كوب زيت ذرة.

صفار البيض.

نصف ملعقة صغيرة ملح ليمون.

ضعي الحليب والزيت وصفار البيض وملح الليمون في الخلاط الكهربائي، واخلطي المكونات حتى تصبح حليبية.

ضعي الجبن في وعاء زجاجي وضعيه في الثلاجة حتى يبرد ويجمد.

مكونات تحضير الجبن الكريمي بطريقة سهلهطريقة تحضير الجبن الكريمي في المنزل

في نهاية هذ المقال قدمنا لكم طريقة عمل الجبنة الكريمي بأكثر من طريقة لذيذة وسهلة وصحية ليستمتع بها عائلتك.