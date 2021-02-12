كيكة الزبادي بالشيكولاتة الإسفنجية هشة وخفيفة والطعم جنان

تعتبر كيكة الزبادي بالشيكولاتة من أشهر وأطعم أنواع الكيكة التي يحبها الكثير من الناس كباراً وصغاراً، فهي تتميز بطراوتها وخفيتها، وبمذاق الشيكولاتة الغني بها، كما تتميز بأنها سهلة وسريعة في التحضير، وطعهما الرائع يجعلك تقدمين على تقديمها بكل فخر الذي يحبه الكثير، كما أن الشيكولاتة تعمل على تحسين المزاج، وتنشيط العقل والدورة الدموية.

ويمكنك سيدتي صنع كيكة الزبادي بالشيكولاتة وتقديمها في العزائم، والحفلات، وأعياد الميلاد، والمناسبات السعيدة، ويمكن تقديمها للضيوف بجانب الشاي أو العصير أو القهوة، فهى تتميز بأنها تقدم في أى وقت باردة.

وكيكة الزبادي بالشيكولاتة تحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات، والالياف الغذائية، والكالسيوم، والبروتين، فهي مرتفعة القيمة الغذائية، وتتميز بسهولة تحضيرها، فيمكن صنعها في المنرل في دقائق معدودة، ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة، بل يمكن صنعها بمكونات بسيطة وموجودة في مطبخك، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير كيكة الزبادي بالشيكولاتة في المنزل بمكونات مظبوطة وبخطوات بسيطة وسريعة، تابعي معنا. مكونات كيكة الزبادي بالشيكولاتة كوب ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات. كوب من السكر الأبيض الناعم. كوب من الزبادي البلدي. نصف كوب من الكاكاو البودرة الخاص بعمل الحلويات. نصف كوب من زيت الذرة. نصف كوب من الحليب السائل. 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. رشة ملح طعام. مكونات للتزيين شيكولاتة خام مذابة. مكسرات حسب الرغبة شيكولاتة مبشورة. طريقة تحضير كيكة الزبادي بالشيكولاتة قومي بإحضار وعاء كبير وعميق، ثم قومي بنخل الدقيق جيداً لإزالة الشوائب والأتربة الموجودة به، ولدخول الهواء به. قومي بنخل الكاكاو لدخول الهواء به، وإزالة الاوساخ والاتربة ويوضع على الدقيق المنخول. قومي بوضع نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر على الدقيق، ورشة من الملح، ثم قومي بخلطهم جيداً. في الخلاط الكهربائي، قومي بوضع البيض، والفانيليا، والسكر، والزبادي، ثم قومي بخفق المكونات جيداً على سرعة عالية. قومي بوضع نصف كوب من زيت الذرة، والحليب السائل، واستمري في الخفق حتى تتجانس المكونات تمامًا مع بعضها، وتحصلين على خليط ناعم وكريمي، وهش. قومي بسكب خليط البيض والسكر تدريجياً على خليط الدقيق والبيكنج باودر، ثم قومي بتقليب المكونات جيداً مع بعضها حتى تتجانس وتتماسك المكونات وتحصلي على عجينة متجانسة ومتماسكة. قومي بإحضار قالب لصنع كيكة الزبادي بالشيكولاتة، ثم قومي بسكب خليط الكيك في القالب. قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم قومي بوضع قالب الكيك في الفرن لمدة 25 دقيقة تقريباً حتى تنضج الكيكة بالكامل، ويعلو وجهها. احصل الآن منتح نفاذ تمويل العمل الحر بدون فوائد بالتقسيط عبر بنك التسليف مكوناتالزبادي بالشيكولاتةمكونات للتزيينطريقة تحضير كيكة الزبادي بالشيكولاتة الوسوم

تعتبر كيكة الزبادي بالشيكولاتة من أشهر وأطعم أنواع الكيكة التي يحبها الكثير من الناس كباراً وصغاراً، فهي تتميز بطراوتها وخفيتها، وبمذاق الشيكولاتة الغني بها، كما تتميز بأنها سهلة وسريعة في التحضير، وطعهما الرائع يجعلك تقدمين على تقديمها بكل فخر الذي يحبه الكثير، كما أن الشيكولاتة تعمل على تحسين المزاج، وتنشيط العقل والدورة الدموية.

ويمكنك سيدتي صنع كيكة الزبادي بالشيكولاتة وتقديمها في العزائم، والحفلات، وأعياد الميلاد، والمناسبات السعيدة، ويمكن تقديمها للضيوف بجانب الشاي أو العصير أو القهوة، فهى تتميز بأنها تقدم في أى وقت باردة.

وكيكة الزبادي بالشيكولاتة تحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات، والالياف الغذائية، والكالسيوم، والبروتين، فهي مرتفعة القيمة الغذائية، وتتميز بسهولة تحضيرها، فيمكن صنعها في المنرل في دقائق معدودة، ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة، بل يمكن صنعها بمكونات بسيطة وموجودة في مطبخك، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير كيكة الزبادي بالشيكولاتة في المنزل بمكونات مظبوطة وبخطوات بسيطة وسريعة، تابعي معنا. مكونات كيكة الزبادي بالشيكولاتة كوب ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات. كوب من السكر الأبيض الناعم. كوب من الزبادي البلدي. نصف كوب من الكاكاو البودرة الخاص بعمل الحلويات. نصف كوب من زيت الذرة. نصف كوب من الحليب السائل. 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. رشة ملح طعام. مكونات للتزيين شيكولاتة خام مذابة. مكسرات حسب الرغبة شيكولاتة مبشورة. طريقة تحضير كيكة الزبادي بالشيكولاتة قومي بإحضار وعاء كبير وعميق، ثم قومي بنخل الدقيق جيداً لإزالة الشوائب والأتربة الموجودة به، ولدخول الهواء به. قومي بنخل الكاكاو لدخول الهواء به، وإزالة الاوساخ والاتربة ويوضع على الدقيق المنخول. قومي بوضع نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر على الدقيق، ورشة من الملح، ثم قومي بخلطهم جيداً. في الخلاط الكهربائي، قومي بوضع البيض، والفانيليا، والسكر، والزبادي، ثم قومي بخفق المكونات جيداً على سرعة عالية. قومي بوضع نصف كوب من زيت الذرة، والحليب السائل، واستمري في الخفق حتى تتجانس المكونات تمامًا مع بعضها، وتحصلين على خليط ناعم وكريمي، وهش. قومي بسكب خليط البيض والسكر تدريجياً على خليط الدقيق والبيكنج باودر، ثم قومي بتقليب المكونات جيداً مع بعضها حتى تتجانس وتتماسك المكونات وتحصلي على عجينة متجانسة ومتماسكة. قومي بإحضار قالب لصنع كيكة الزبادي بالشيكولاتة، ثم قومي بسكب خليط الكيك في القالب. قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم قومي بوضع قالب الكيك في الفرن لمدة 25 دقيقة تقريباً حتى تنضج الكيكة بالكامل، ويعلو وجهها. احصل الآن منتح نفاذ تمويل العمل الحر بدون فوائد بالتقسيط عبر بنك التسليف مكوناتالزبادي بالشيكولاتةمكونات للتزيينطريقة تحضير كيكة الزبادي بالشيكولاتة

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