وصفة رائعة للتخلص من الشيب المبكر نهائياً ببقايا القهوة.. ستذهلك النتيجة

التخلص من الشيب المبكر نهائيا بوصفات طبيعية، هذا ما يبحث عنه الكثير من المصابين بالشيب المبكر أو ما يعرف بظهور الشعر الأبيض، فعادة ما يظهر الشيب في المراحل المتقدمة من العمر؛ ولكنه في بعض الأحيان يظهر في سن مبكر نتيجة إلى الكثير من العوامل ومنها الوراثية ونقص الفيتامينات والنحاس من الجسم، لذلك سنقدم إليكم اليوم وصفة طبيعيه ببقايا القهوة سوف تخلصك من الشيب المبكر نهائيا.

التخلص من الشيب المبكر نهائيا من بقايا القهوة

القهوة من المشروبات التي تحتوي على نسبة كافيين عالية ويفضل تناولها الكثير من الأشخاص حول العالم، فهي مشروب أساسي وموجود داخل كل مطبخ، فهو يحتوي على الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية للجسم والشعر أيضا، فبعد تناول القهوة الخاصة بك يمكنك استخدام بقايا القهوة لوضعها على الشعر، و ستساعدك على حل الكثير من المشاكل الموجودة فيه ومنها التخلص من الشيب المبكر بالطريقة التالية.

التخلص من الشيب بالقهوة

قومي بأخذ بقايا القهوة المتبقية من مشروبك الخاص وأضيفي إليها ملعقة من زيت الزيتون، و قومي بأخذ الخليط وضعيه على فروة الرأس وخاصة المنطقة المصابة بالشيب المبكر، وابدئي في التدليك لمدة عشر دقائق، بعد ذلك قومي بتغطية الشعر بكيس بلاستيكي واتركيه لمدة اربع ساعات أو اكثر، ثم يُغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، و تكرر ثلاث مرات أسبوعيا و مع مرور الوقت سوف تلاحظين اختفاء الشيب المبكر نهائيا.

وصفة التخلص من الشيب للأبد

أيضا يمكنك وضع ملعقة كبيرة من القهوة في كوب من الماء ،ونضعهم على نار هادئة حتى يغلى، بعد ذلك نقوم بتسوية منقوع القهوة ونأخذ الماء فقط ونضعها في عبوة بخاخة ويتم رش فروة الرأس بماء القهوة ويدلك، وتكرر الوصفة مرتين أسبوعياً وسوف تحصلين على نتائج مُبهرة.