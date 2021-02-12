تكثيف الشعر من الأمام بالثوم وملئ الفراغات ليصبح مثل ذيل الحصان

تكثيف الشعر من الأمام بالثوم هو الحل المثالي الذي يبحث عن الرجال والنساء من أجل ملئ فراغات الشعر وإعادة كثافته ونموه بشكل صحي وطبيعي، يعد الشعر من أهم صفات الجمال الخارجية التي تميز كل فتاة مما يجعلها تقوم باستخدام وصفات منزلية لتكثيف الشعر بشكل مستمر بكي تظهر بأجمل صورة، تقوم العلاجات التجارية الموجودة في الأسواق على تكثيف الشعر بسرعة لكنها تعتبر غير صحية على المدى الطويل لما تحتويه من مواد كيميائية تسبب تلف الشعر وتساقطه، نقدم لكم طريقة تحضير واستخدام وصفة الثوم لتكثيف الشعر للحصول على شعر ناعم وكثيف بشرط الالتزام بالمقادير والخطوات المذكورة.

تكثيف الشعر من الأمام بالثوم

يحتوي الثوم على العديد من الفيتامينات والمعادن والمواد المؤكسدة التي لها دور فعّال في ملئ الفراغات الموجودة في الشعر؛ تعد مادة الاليسين الموجودة في الثوم هي السبب الرئيسي للرائحة الكريهة التي تصدر منه عند استخدامه ولكن يمكن القضاء عليها بغسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ، يمكنك تنفيذ خلطة الثوم لتكثيف الشعر من الخطوات التالية :

تقطيع ثلاثة فصوص من الثوم إلى قطع صغيرة. وضع معلقة من عسل النحل ثم معلقتين من زيت اللوز ومعلقتين من زيت جوز الهند. خلط المكونات والتقليب جيداً حتى يتجانس الخليط المستخدم في تكثيف الشعر بغزارة. قومي بتوزيع الخليط على شعرك بشكل متساوي من الأطراف حتى جذور الشعر مع تدليك فروة الرأس برفق. اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة مع ارتداء قبعة الاستحمام. اغسلي شعرك بالماء الدافئ والشامبو الطبي لمحو رائحة الثوم. يتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع قبل النوم لمدة شهر متواصل قبل النوم.

خلطة الثوم لتكثيف الشعر

تقوم خلطة الثوم على تكثيف الشعر من الأمام بشكل ملحوظ وهي الأضل من غيرها في إعادة إنبات بصيلات الشعر بشكل طبيعي حيث تخرج بشكل صحي وناعم، كما تعد أسرع خلطة تكثيف الشعر بدون أدوية وذلك عن طريق تجربة أحدى الفتيات تقوم بشرح الخطوات وطريقة التحضير في الفيديو القادم.

ينصح جميع أطباء الجلدية المتخصصين في علاج الشعر بالتوقف عن استخدام المشط البلاستيك الذي يقوم بتسقط الشعر واستبداله بمشط خشب، في نهاية المقال نرجو لكم الاستفادة مما قدمناه لكم في كل ما يخص خلطة تكثيف الشعر من الأمام بالثوم.