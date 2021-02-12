طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بدون بيض وأسرار نجاحها

طريقة عمل كيك البرتقال اللذيذ بدون بيض، الكيك من أفضل المعجنات التي يمكن إعدادها في المنزل لا يختلف على حب الكيك أي شخصين فهو من الأكلات الخفيفة والحلوة والتي تناسب الكثير من الأوقات و مختلف المناسبات مثل الأعياد وغيرها، ولكن هناك بعض الأشخاص التي يضايقهم وجود البيض في مكونات الكيكة لذلك سنقدم إليكِ عزيزتي من خلال هذا المقال خطوات عمل كيك البرتقال بدون بيض حتى تنال على إعجاب أفراد أسرتك. طريقة عمل كيكة البرتقال بدون بيض طريقة عمل كيكة البرتقال بدون بيض المكونات: كوبان من الدقيق.

كوب واحد من السكر الأبيض الناعم .

رشة قليلة من الملح.

كوب وربع من عصير البرتقال.

ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخل. طريقة التحضير: يمكنك إحضار الخلاط الكهربائي وضعي فيه عصير البرتقال والسكر والخل وبشر البرتقال والزيت وكلا من الملح والدقيق والبيكنج بودر، ويتم خفقهم جيداً حتى تتجانس المكونات وتصبح جاهزة للخبز، ثم يصب الخليط في صينية مناسبة و مدهونة بالقليل من السمن و عليها طبقة بسيطة من الدقيق، ثم يتم وضع الصينية في الفرن على درجة حرارة مناسبة وتترك لمدة نصف ساعة حتى تمام النضج ثم الحصول على اللون الذهبي الجميل. أسرار نجاح الكيك أضيفي ملعقة من الخل فهى تساعد على طراوة الكيك من الداخل وتجعله هش للغاية.

لابد من تسخين الفرن لمدة 5 دقائق قبل وضع الكيك فيه.

يراعى عدم فتح الفرن على الكيك وخاصة فى العشر دقائق الأولى من وضع الصينية فى الفرن حتى لا تهبط.

عند نضج الكيك قومي بإطفاء الفرن، واتركي الصينية لمدة دقيقة أخرى حتى لا تهبط الكيكة مرة أخرى.

لمعرفة مستوى نضج الكيك لاحظي انفصال الجوانب عن الصينية أو عمل اختبار بطرف شوكة. اذا عندك فازلين تعالي اقولك هتعملي ايه هتخليكي ملكة جمال ضعيه يوميا قبل النوم أسرار نجاح الكيك الوسوم

طريقة عمل كيك البرتقال اللذيذ بدون بيض، الكيك من أفضل المعجنات التي يمكن إعدادها في المنزل لا يختلف على حب الكيك أي شخصين فهو من الأكلات الخفيفة والحلوة والتي تناسب الكثير من الأوقات و مختلف المناسبات مثل الأعياد وغيرها، ولكن هناك بعض الأشخاص التي يضايقهم وجود البيض في مكونات الكيكة لذلك سنقدم إليكِ عزيزتي من خلال هذا المقال خطوات عمل كيك البرتقال بدون بيض حتى تنال على إعجاب أفراد أسرتك. طريقة عمل كيكة البرتقال بدون بيض طريقة عمل كيكة البرتقال بدون بيض المكونات: كوبان من الدقيق.

كوب واحد من السكر الأبيض الناعم .

رشة قليلة من الملح.

كوب وربع من عصير البرتقال.

ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخل. طريقة التحضير: يمكنك إحضار الخلاط الكهربائي وضعي فيه عصير البرتقال والسكر والخل وبشر البرتقال والزيت وكلا من الملح والدقيق والبيكنج بودر، ويتم خفقهم جيداً حتى تتجانس المكونات وتصبح جاهزة للخبز، ثم يصب الخليط في صينية مناسبة و مدهونة بالقليل من السمن و عليها طبقة بسيطة من الدقيق، ثم يتم وضع الصينية في الفرن على درجة حرارة مناسبة وتترك لمدة نصف ساعة حتى تمام النضج ثم الحصول على اللون الذهبي الجميل. أسرار نجاح الكيك أضيفي ملعقة من الخل فهى تساعد على طراوة الكيك من الداخل وتجعله هش للغاية.

لابد من تسخين الفرن لمدة 5 دقائق قبل وضع الكيك فيه.

يراعى عدم فتح الفرن على الكيك وخاصة فى العشر دقائق الأولى من وضع الصينية فى الفرن حتى لا تهبط.

عند نضج الكيك قومي بإطفاء الفرن، واتركي الصينية لمدة دقيقة أخرى حتى لا تهبط الكيكة مرة أخرى.

لمعرفة مستوى نضج الكيك لاحظي انفصال الجوانب عن الصينية أو عمل اختبار بطرف شوكة. اذا عندك فازلين تعالي اقولك هتعملي ايه هتخليكي ملكة جمال ضعيه يوميا قبل النوم أسرار نجاح الكيك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بدون بيض وأسرار نجاحها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.