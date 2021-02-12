شامبو السدر لتطويل الشعر وتنعيمة وتكثيفه ويمنع تساقط الشعر نهائياً، شامبو السدر لعلاج تساقط الشعر يعد من أهم أنواع الشامبوهات التي تغذي الشعر وتعطيه اللمعان اللازم، والذي يرغب به جميع الفتيات وهذا لاحتوائه على الكثير من المواد المفيدة والمغذية للشعر .



طريقه استخدامه شامبو السدر لتطويل الشعر وتنعيمة وتكثيفه

السدر فعال جداً في تطويل وتكثيف الشعر لانه يحتوى على مادة الصابونين التى تعتبر شامبو مغذي للشعر .

احضري اي شامبو من مكوناته زيت الزيتون وخذي منه حوالي ربع كوب.

بيضه واحده.

من ثلاث إلى أربع معالق من مسحوق أوراق السدر.

كميه مناسبه من الماء.

مكونات شامبو السدر لتطويل الشعرطريقه تحضير شامبو السدر

قومي بخلط جميع المكونات داخل الخلاط الكهربائي ثم بعد التأكد من تمام المزج ضعي هذا الخليط في إناء داكن ومحكم الغلق لوقت استخدامه

طريقة استخدام شامبو السدر للشعر

قومي بتبليل الشعر بالماء ووضع الخليط عليه واستخدم كيسا أو الغطاء البلاستيكي المخصص للشعر واتركي من نصف ساعة إلى ساعه او اكثر ثم اغسليه بالماء الدافئ وبسبب البيض الذي يوجد بالخليط عليك استخدامه خلال أسبوع كحد أقصى.

وصفة السدر لتطويل الشعر وتكثيفه

السدر مفيد جداً في تقوية بصيلات الشعر كما يساعد على تطويل الشعر وتكثيفه، وللحصول على أفضل نتيجة نضيف زيت الزيتون .

¼ كوب من مسحوق السدر الطبيعي .

كوب واحد من الماء الدافئ .

زيت زيتون بمقدار 2 ملعقة كبيرة .

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

أولاً نحضر وعاء ونضعه على النار ونضع به الماء ونتركه حتى يغلي تماماً .

ثم نضيف مسحوق السدر ونقلبه حتى يصبح خليط متجانس .

وبعد ذلك نضيف اليه زيت الزيتون لخليط السدر ونتركه حتى يبرد تماماً .

ثم نقوم بتوزيع الوصفة على الشعر كله من الجذور حتى الاطراف مع عمل حركات دائرية لتعزيز فروة الرأس .

ثم نتركه لمدة ثلاث ساعات أو أكثر على الشعر .

بعد ذلك نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الخالى من المواد الكيميائية .

سوف تلاحظين الفرق في زيادة كثافة الشعر وتطويله .

يجب استخدام الوصفة 3 مرات فى الاسبوع .

مكونات وصفة السدر لتكثيف وتطويل الشعرطريقة تحضير وصفة السدر للشعر

يعتبر نبات السدر من أهم العلاجات الطبيعية للشعر.

يقلل ويساعد في القضاء على قشرة الشعر.

يساعد على فرد الشعر، ويعطيه اللمعان والقوه.

تقليل تساقط الشعر وزيادة الكثافة والطول.

اهمية وفوائد السدر في علاج تساقط الشعر وتكثيفة

وفي النهاية نتمنى أن نكون قد استطعنا أن نشرح لكم بعض من فوائد شامبو السدر لعلاج تساقط الشعر، ونكون قد شرحنا لكم ماهي نبته السدر وكيف يمكنك صنعها في المنزل بكل سهوله ويسر.