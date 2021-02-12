صوص التوفي كراميل بدون كريمة بمكونات بسيطة سهلة و سريعة لكل الحلويات” مربى الحليب”

طريقة صوص توفي أو مربى حليب لتزيين الكيك والتورت، يعد من ألذ وأشهر أنواع الصوصات المختلفة التي تضاف للحلويات الباردة التي تحضر بالبسكويت ومنها كيك كريم كراميل الباردة، ويمكن إضافة إلى كيك شوكولاته وتزين بصوص التوفي، ويمكن أيضا تزيين به الدوناتس والفطائر الحلوة ويمكن أيضا تحضير صوص توفي بطرق مختلفة من أهم مكوناتها الحليب البودرة أو حليب سائل، فتتعدد طرق تحضيره ولكننا اليوم سنحضر مربى الحليب بأسهل وألذ طريقة لا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو الجهد، وتعطي نفس نتيجة صوص التوفي الجاهز بنفس الطعم.

نحتاج إلى 3 كوب حليب سائل كامل الدسم بارد. ملعقة صغيرة من القرفة. عدد 2 كوب سكر أبيض. ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة. ملعقة كبيرة من النشا الأبيض.

طريقة صوص توفي مربى الحليب لتزيين الحلوياتخطوات تحضير صوص توفي بالحليب للحلويات

يتم وضع السكر الأبيض في وعاء سميك القاعدة حتى لا يحترق السكر، ثم يرفع على النار ولابد أن تكون النار هادئة.

ثم يترك السكر على النار من دون تقليب ولكن يمكن تحريك الوعاء بحركات دائرية حتى يذوب السكر من دون تقليب بالملعقة ويأخذ السكر لون ذهبي لامع.

ثم في تلك اللحظة يسكب الحليب السائل في وعاء عميق ويضاف عليه النشا ويقلب بسرعة حتى يذوب النشا ويمتزج الخليط.

ثم يضاف مزيج الحليب مع النشا إلى السكر المكرمل الذهبي بالتدريج مع الحذر الشديد لأنه سوف تصعد حرارة عالية اثناء سكب الحليب.

ثم يقلب المزيج جيدا على النار وتكون متوسطة حتى يصل إلى الغليان ويكون قوام المزيج كريمي، ويثقل قوامه مثل الكريمة.

ويضاف عليها الزبدة ثم يضاف عليها القرفة لتعزز طعم صوص التوفي وتأخذ لون الأصفر وتكون كريمي بالزبدة.

ثم يقلب صوص التوفي الكراميل جيدا حتى يكون متجانس تماما وتذوب الزبدة تماما بالكامل.

ثم يرفع القدر من على النار يترك حتى يبرد تماما وصوص التوفي يستخدم في تلك اللحظة لتزيين الحلويات والكيك خاصة كيكة بسكويت ويحفظ داخل برطمان زجاجي بالثلاجة.