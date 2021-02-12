طريقة عمل الحواوشي في المنزل للشيف فاطمة أبو حاتي بمكونات متوفرة

طريقة عمل الحواوشي ، يعتبر الحواوشي أو العيش باللحمة من الأكلات الشعبية عند المصريين، وهي أيضاً من الأكلات المحببة لدي جميع الأشخاص والأطفال، ولشعبية الحواوشي الشهيرة لدي معظم الناس، فكثير من السائحين أو أي شخص يزور مصر يريدون تجربة عيش الحواوشي، لكي تتعرفي علي وصفات أخري اضغطي هنا.

طريقة عمل الحواوشي

تختلف طرق عمل عيش الحواوشي من مكان إلي أخر داخل مصر، في بعض المدن تقوم بوضع اللحمة نيئه داخل رغيف العيش وتقم بتسوية اللحم، وبعضهم يضعوا اللحم داخل عجينة العيش وتركهم لكي يطهوا سوياً.

كيلو دقيق.

ربع كوب ماء دافئ لتخمير العجين.

كوبين من الماء الدافئ للعجن.

علبة زبادي 200جرام.

ربع كوب زيت.

رشه ملح.

معلقة ونصف سكر.

معلقة ونصف خميرة.

ضعي السكر والخميرة في ربع كوب الماء الدافئ، وقلبيهم واتركيهم لمدة 10دقائق لكي تخمر. في وعاء عميق أو بولي، ضعي الدقيق والملح وعلبة الزبادي والزيت، قومي بالتقليب جيداً. أضيفي الماء الدافئ بالتدريج وقومي بالعجن حتي تتماسك العجين. بعد إضافة الماء والعجن ومرور العشر دقائق، أضيفي الخميرة علي العجين واكملي العجن والتقليب جيداً. لا تضيفي كوبين الماء الدافئ علي العجين حتي لا تطري العجين، أضيفي تدريجياً واتركي جزء، انتظري حتي تضيفي الخميرة وتقومي بالعجن، إذا احتاجت العجين ماء قومي بإضافة كمية الماء المتبقية. بعد العجن المستمر، غطي العجين واتركيه حتي يخمر. بعدها قومي بتقطيع العجين علي شكل كرات متساوية. افردي كرات العجين علي شكل رغيف العيش، وبعد تحضير الحشو، قومي بوضع كمية من الحشو(الطريقة موضحه بالأسفل) مناسبة لحجم الرغيف، وأفرديه وضعي رغيف عيش أخر فوق الحشو، حتي يكن مغلف، ثم اخلقي الجوانب جيداً بشوكة أو بيديكِ. بعد حشو جميع العيش، ضعيه في صينية مغطاه بقليل من الزيت، ثم اتركيه قليلاً في الصينية. ضعي العيش في الفرن واتركيه حتي ينضج.

مكونات العجينةطريقة تحضير العجينة

مكونات الحشو:

كيلو لحمة مفرومة ملبسة.

كيلو بصل متقطع صغير جداً.

ملح.

فلفل اسود.

رشه سكر.

قرنين فلفل اخضر واحمر.

معلقة بهار حواوشي من العطار.

ثمرة طماطم مبشورة.

رشه جوزة الطيب.

طريقة تحضير الحشو:

أضيفي جميع المكونات علي اللحمة المفروم في وعاء عميق، ثم قومي بالتقليب جيداً حتي يمتزجوا.