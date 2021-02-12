تفتيح الجسم والمناطق الحساسة بكريم بانثينول والحصول على بشرة بيضاء فى اسرع وقت

تفتيح الجسم والمناطق الحساسة بكريم بانثينول والحصول على بشرة بيضاء يعتبر كريم بانثينول من أنواع الكريمات التي تعمل على تفتيح الجسم وخاصة المناطق الحساسة، هو من المنتجات التجميلية التي تكون من أولويات كثير من النساء، ما يتم استخدامه في كثير من الأمور الخاصة بالجلد فهو كريم يتم استخدامه في إنتاج العديد من منتجات التجميل ويعالج الجروح المفتوحة ويساعد على التئامها بطريقة سريعة، بالإضافة إلى أنه من الكريمات التي تعمل على ترطيب وتلطيف الجلد ويخلص من مرض الصدفية والحساسية ويقلل من التهابات حرارة الشمس والاحمرار.

تفتيح الجسم والمناطق الحساسة بكريم بانثينول

سؤال مهم يشغل بال كثير من الفتيات وهو طريقة استخدام كريم بانثينول لتفتيح المناطق الحساسة، لذا حرصنا على أن نقدمها إليكم خلال السطور القادمة وهي:

كريم بانثينول ولبن نيدو:

من الطرق التي سوف تحصدين من خلفها كثير من النتائج المضمونة، فاحضري وعاء عميق ضعي به ملعقة كبيرة من كريم بانثينول و4/1 ملعقة من السكر الناعم و2/1 ملعقة لبن نيدو، بعد الانتهاء من خلط المكونات جيداً بعدها عليك بتطبيق الخليط على المناطق الحساسة وتركيها لمدة 10 دقائق بعدها يتم تنظيفها بالماء الفاتر وسوف تحصلين على نتائج فعالة مع الاستخدام بانتظام بحيث أن يستخدم مرتين على الأقل خلال الأسبوع.

كريم بانثينول والنشا:

ضيفي ملعقة كبيرة من كريم بانثنول مع 2/1 ملعقة كبيرة من النشا مضاف لهم 4/1 ملعقة كبيرة من السكر البودرة الناعم، وبعد خلط المكونات مع بعضها بطريقة أكثر من ممتازة قومي بتدليك البشرة بحركات دائرية لطيفة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ومن ثم يتم غسيل البشرة بالماء الفاتر، واحصلي على نتائج خيالية عن طريق تكرار استخدامه خلطة كريم بانثنول عدة مرات في الأسبوع الواحد وسوف تحصلين على بشرة بيضاء خالية من البقع والاسمرار المزعج.