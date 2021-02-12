ضعيه 30 دقيقة على فروة شعرك وسيملأ الفراغات وسيطول بسرعة من غير توقف

يوجد الكثير من العوامل التي تؤثر علي معدل نمو الشعر فيحدث فراغات بالشعر والتي يعاني منها بعض الأشخاص، فقد تكون ناتجة من سوء الحالة الصحية للانسان أو سوء التغذية، وفي بعض الأحيان يكون تساقط الشعر ناتج عن الضغط النفسي مثل القلق والتوتر لذلك ينصح بالابتعاد عن المشاكل التي تسبب ضغط نفسي، ويجب تجنب استخدام المواد الكيميائية مثل الصبغة فهي تضر الشعر وتتلفه وتعمل علي تساقط الشعر ويجب أيضا عدم استخدام الأجهزة التي تساعد علي تجفيف الشعر مثل المكواة الكهربائية أو السشوار، وكذلك الضعف في جهاز المناعة والخلل في الهرمونات يسببان فراغات في الشعر.علاج انبات الشعر
وتوجد عوامل أخري تتسبب في تساقط الشعر مثل العوامل البيئية ومنها التعرض الدائم لأشعة الشمس وتغيير الموسم والتلوث الموجود في الغلاف الجوي، واحيانا عند التقدم في السن و عند الانخفاض الملحوظ في الوزن واحيانا قد تكون ناتجة عن وجود عوامل وراثية، فلكي نتخلص من وجود الفراغات التي توجد بالشعر يجب الالتزام بنظام صحي غذائي سليم وتناول جميع الاكلات التي يكون بها فيتامينات وبروتينات وكالسيوم وماغنسيوم وحديد، ويجب أيضا استخدام المشط الخشبي عند تمشيط الشعر ويتم هذا مرتين يوميا علي الأقل لأن هذا يساعد علي زيادة نمو الشعر بسبب تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.خلطة انبات الشعر
المكونات:-
- ثوم.
- قرفة.
- ماء ورد.
طريقة التحضير :
- نحضر وعاء ونضع فيه ملعقة صغيرة من الثوم المهروس، ونضيف إليه ملعقتين من القرفة المطحونة ثم نضيف ربع كوب ماء الورد، ويتم خلط هذه المكونات جيدا.
- ويتم وضع هذا الخليط علي فروة الرأس، وبعد ذلك نترك هذا الخليط علي الشعر لمدة لا تقل عن ساعة تقريبا.
- ثم يتم غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو ويجب غسله أكثر من مره للتخلص من رائحة الثوم نهائيا.
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يوجد الكثير من العوامل التي تؤثر علي معدل نمو الشعر فيحدث فراغات بالشعر والتي يعاني منها بعض الأشخاص، فقد تكون ناتجة من سوء الحالة الصحية للانسان أو سوء التغذية، وفي بعض الأحيان يكون تساقط الشعر ناتج عن الضغط النفسي مثل القلق والتوتر لذلك ينصح بالابتعاد عن المشاكل التي تسبب ضغط نفسي، ويجب تجنب استخدام المواد الكيميائية مثل الصبغة فهي تضر الشعر وتتلفه وتعمل علي تساقط الشعر ويجب أيضا عدم استخدام الأجهزة التي تساعد علي تجفيف الشعر مثل المكواة الكهربائية أو السشوار، وكذلك الضعف في جهاز المناعة والخلل في الهرمونات يسببان فراغات في الشعر.علاج انبات الشعر
وتوجد عوامل أخري تتسبب في تساقط الشعر مثل العوامل البيئية ومنها التعرض الدائم لأشعة الشمس وتغيير الموسم والتلوث الموجود في الغلاف الجوي، واحيانا عند التقدم في السن و عند الانخفاض الملحوظ في الوزن واحيانا قد تكون ناتجة عن وجود عوامل وراثية، فلكي نتخلص من وجود الفراغات التي توجد بالشعر يجب الالتزام بنظام صحي غذائي سليم وتناول جميع الاكلات التي يكون بها فيتامينات وبروتينات وكالسيوم وماغنسيوم وحديد، ويجب أيضا استخدام المشط الخشبي عند تمشيط الشعر ويتم هذا مرتين يوميا علي الأقل لأن هذا يساعد علي زيادة نمو الشعر بسبب تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.خلطة انبات الشعر
المكونات:-
- ثوم.
- قرفة.
- ماء ورد.
طريقة التحضير :
- نحضر وعاء ونضع فيه ملعقة صغيرة من الثوم المهروس، ونضيف إليه ملعقتين من القرفة المطحونة ثم نضيف ربع كوب ماء الورد، ويتم خلط هذه المكونات جيدا.
- ويتم وضع هذا الخليط علي فروة الرأس، وبعد ذلك نترك هذا الخليط علي الشعر لمدة لا تقل عن ساعة تقريبا.
- ثم يتم غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو ويجب غسله أكثر من مره للتخلص من رائحة الثوم نهائيا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضعيه 30 دقيقة على فروة شعرك وسيملأ الفراغات وسيطول بسرعة من غير توقف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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