طريقة عمل الجلاش الهش بالمهلبية والمكسرات بخطوات بسيطة وبألذ طعم

طريقة عمل الجلاش الهش بالمهلبية والمكسرات، يعد الجلاش من أشهر الأطباق المعروفة والمفضلة لدى العديد من الأشخاص، هو أحد الأطباق المنتشرة بشكل كبير في بلاد الشام، حيث أنه عبارة عن عجينة رقيقة يطلق عليها عجينة الفيلو، يمكن حشو الجلاش بعدة حشوات متنوعة منها الجلاش الحلو، الجلاش المالح، وهناك جلاش باللحمة المفرومة، و جلاش بالجبنة، جلاش بالقشطة، جلاش بالمهلبية، حيث يحضر في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة ولا يحتاج لبذل مجهود، حيث يعد من أكثر أنواع العجائن المستخدمة وخاصة في الأعياد و العزومات العائلية، مثل الكنافة وكافة أنواع الكيك، تابعونا حضراتكم للتعرف على طريقة عمل الجلاش الهش بالمهلبية. طريقة عمل الجلاش الهش بالمهلبية والمكسرات المكونات: نصف كيلو من عجينة الجلاش.

2 ملعقة جوز هند.

ملعقة كبيرة من الفستق.

نصف كوب سمنة.

ربع كوب من النشا.

نصف كيلو من الحليب. مكونات القطر: كوب ونصف من الماء.

كوب سكر.

عصير نصف ليمونة. طريقة التحضير: يحضر إناء على النار ويوضع فيه اللبن، ثم يتم تذويب النشا في كوب من الماء ثم يتم وضعها على الحليب،ويتم تحليه الحليب بالسكر حسب الرغبة.

تقلب المكونات جيداً حتى تتكاثف ثم يرفع المزيج من على النار ويصب في إناء عميق ثم يترك ليبرد.

نحضر صينية الجلاش مدهونة بالسمن، ثم يفرد فيها الجلاش مع دهن كل طبقة بملعقة من السمنة مع مراعاة فرد حوالي 10 من طبقات الجلاش أو نصف الكمية الموجودة.

يوضع عليها المهلبية بالتساوي مع مراعاة عدم الضغط عليها، ثم يرش عليها قليل من جوز الهند والمكسرات، ثم يوضع على طبقة المهلبية باقي كمية الجلاش مع مراعاة دهن كل طبقة بالقليل من السمن.

يقطع الجلاش إلى مربعات أو حسب الرغبة قبل دخولها الفرن.

تدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة أو حتى يصبح لونها ذهبياً.

يخرج الجلاش من الفرن ثم يصب عليه القطر بارداً ثم يقدم. تحضير القطر: يحضر إناء على النار ونضع فيها الماء والسكر ويقلب جيداً حتى ذوبان السكر، ثم يضاف إليه عصير الليمون ويترك حتى يتكاثف قليلاً ثم يرفع من على النار، ويترك ليبرد ثم يصب على الجلاش فور خروجه من الفرن. تكثيف الشعر من الأمام بالثوم وملئ الفراغات ليصبح مثل ذيل الحصان الوسوم

طريقة عمل الجلاش الهش بالمهلبية والمكسرات، يعد الجلاش من أشهر الأطباق المعروفة والمفضلة لدى العديد من الأشخاص، هو أحد الأطباق المنتشرة بشكل كبير في بلاد الشام، حيث أنه عبارة عن عجينة رقيقة يطلق عليها عجينة الفيلو، يمكن حشو الجلاش بعدة حشوات متنوعة منها الجلاش الحلو، الجلاش المالح، وهناك جلاش باللحمة المفرومة، و جلاش بالجبنة، جلاش بالقشطة، جلاش بالمهلبية، حيث يحضر في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة ولا يحتاج لبذل مجهود، حيث يعد من أكثر أنواع العجائن المستخدمة وخاصة في الأعياد و العزومات العائلية، مثل الكنافة وكافة أنواع الكيك، تابعونا حضراتكم للتعرف على طريقة عمل الجلاش الهش بالمهلبية. طريقة عمل الجلاش الهش بالمهلبية والمكسرات المكونات: نصف كيلو من عجينة الجلاش.

2 ملعقة جوز هند.

ملعقة كبيرة من الفستق.

نصف كوب سمنة.

ربع كوب من النشا.

نصف كيلو من الحليب. مكونات القطر: كوب ونصف من الماء.

كوب سكر.

عصير نصف ليمونة. طريقة التحضير: يحضر إناء على النار ويوضع فيه اللبن، ثم يتم تذويب النشا في كوب من الماء ثم يتم وضعها على الحليب،ويتم تحليه الحليب بالسكر حسب الرغبة.

تقلب المكونات جيداً حتى تتكاثف ثم يرفع المزيج من على النار ويصب في إناء عميق ثم يترك ليبرد.

نحضر صينية الجلاش مدهونة بالسمن، ثم يفرد فيها الجلاش مع دهن كل طبقة بملعقة من السمنة مع مراعاة فرد حوالي 10 من طبقات الجلاش أو نصف الكمية الموجودة.

يوضع عليها المهلبية بالتساوي مع مراعاة عدم الضغط عليها، ثم يرش عليها قليل من جوز الهند والمكسرات، ثم يوضع على طبقة المهلبية باقي كمية الجلاش مع مراعاة دهن كل طبقة بالقليل من السمن.

يقطع الجلاش إلى مربعات أو حسب الرغبة قبل دخولها الفرن.

تدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة أو حتى يصبح لونها ذهبياً.

يخرج الجلاش من الفرن ثم يصب عليه القطر بارداً ثم يقدم. تحضير القطر: يحضر إناء على النار ونضع فيها الماء والسكر ويقلب جيداً حتى ذوبان السكر، ثم يضاف إليه عصير الليمون ويترك حتى يتكاثف قليلاً ثم يرفع من على النار، ويترك ليبرد ثم يصب على الجلاش فور خروجه من الفرن. تكثيف الشعر من الأمام بالثوم وملئ الفراغات ليصبح مثل ذيل الحصان

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