طريقة عمل شاورما الفراخ السوري بطريقة المطاعم بسهولة في البيت

طريقة عمل شاورما الفراخ، تعتبر شاورما الفراخ من أهم الأطباق الرئيسية في الموائد السورية، بدأت إعدادها في المطاعم السورية وانتشرت إلي كل البلاد ونالت إعجاب الكثير من المصريين وانتشرت في كل المطاعم السوري منها والمصري أيضا ولقت قبول الكثير وجبة شهية وطعم رائع عبارة عن خلطة لذيذة من الفراخ في عيش التورتيلا الشهير الرقيق وتقدم أيضا مع سلطة الثومية التي نالت إعجاب كل دول العالم وتقدم بجانب الكثير من الأطباق والوجبات ومنها الكريب الحادق وفي هذه المقالة سنقدم لكم طريقة عمل شاورما الفراخ السوري الأصلية بطريقة المطاعم بسهولة في المنزل بخطوات سهلة وسريعة. طريقة عمل شاورما الفراخ بالمقادير طريقة عمل شاورما الفراخ بالمقادير المقادير: كيلو من الفراخ بدون عظم مقطع شرائح

طماطم مقطعة مكعبات

بصلة مبشورة

ملعقة كبيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة ثوم بودر

لورا باودر

رشة من الكمون

جوزة الطيب

رشة من القرفة

رشة من 7 بهارات

رشة من النعناع المجفف مطحون

كرفس مفروم ناعم

معلقة صغيرة من الكزبرة الجافة

شطة اختياري

ملعقة كبيرة من الزبادي اختياري

ملح

فلفل

1/4 كوب من الخل

ملعقتين كبار من الطحينة طريقة التحضير اغسلي الفراخ جيدا باستخدام الدقيق والملح وقومي بتصفيتها من الماء الزائد.

انقعي الفراخ في وعاء يحتوي كل التوابل و مقدار الزبادي والكرفس واتركيها في هذه التتبيلة مع التوابل مدة ساعتين علي الأقل ويفضل تركها يوم كامل بدون ملح .

في طاسة علي النار مسخنة مسبقا ممسوحة بنقطة من الزيت، قومي بوضع الفراخ وعند تغيير لونها، قومي بقلبها حتى تأخذ لون من الاتجاهين وتأكدي من تسويتها .

ثم قومي بإضافة البصل يأخذ لون وتشويحة ، ثم الطماطم المقطعة مكعبات واتركيهم علي النار حتى تذبل.

ثم أخلطي مقدار ملعقتين من الطحينة مع 1/4 كوب من الخل وقومي بخلطهم جيدا واتركي الخليط علي نار هادئة حتى يتمازج.

والآن قومي بحشو عيش التورتيلا اللذيذ بحشوة شاورما الفراخ وقدميها إلي جانب الثومية اللذيذة واستمتعي بألذ طعم أحلي من الطاعم والوجبات السريعة . طريقة التحضير يمكنك استبدال الفراخ لعمل شاورما اللحم اللذيذة بنفس الخطوات ولكن يمكنك الاستغناء عن مقدار الزبادي . كيف تتخلص من التوتر والقلق النفسي الوسوم

طريقة عمل شاورما الفراخ، تعتبر شاورما الفراخ من أهم الأطباق الرئيسية في الموائد السورية، بدأت إعدادها في المطاعم السورية وانتشرت إلي كل البلاد ونالت إعجاب الكثير من المصريين وانتشرت في كل المطاعم السوري منها والمصري أيضا ولقت قبول الكثير وجبة شهية وطعم رائع عبارة عن خلطة لذيذة من الفراخ في عيش التورتيلا الشهير الرقيق وتقدم أيضا مع سلطة الثومية التي نالت إعجاب كل دول العالم وتقدم بجانب الكثير من الأطباق والوجبات ومنها الكريب الحادق وفي هذه المقالة سنقدم لكم طريقة عمل شاورما الفراخ السوري الأصلية بطريقة المطاعم بسهولة في المنزل بخطوات سهلة وسريعة. طريقة عمل شاورما الفراخ بالمقادير طريقة عمل شاورما الفراخ بالمقادير المقادير: كيلو من الفراخ بدون عظم مقطع شرائح

طماطم مقطعة مكعبات

بصلة مبشورة

ملعقة كبيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة ثوم بودر

لورا باودر

رشة من الكمون

جوزة الطيب

رشة من القرفة

رشة من 7 بهارات

رشة من النعناع المجفف مطحون

كرفس مفروم ناعم

معلقة صغيرة من الكزبرة الجافة

شطة اختياري

ملعقة كبيرة من الزبادي اختياري

ملح

فلفل

1/4 كوب من الخل

ملعقتين كبار من الطحينة طريقة التحضير اغسلي الفراخ جيدا باستخدام الدقيق والملح وقومي بتصفيتها من الماء الزائد.

انقعي الفراخ في وعاء يحتوي كل التوابل و مقدار الزبادي والكرفس واتركيها في هذه التتبيلة مع التوابل مدة ساعتين علي الأقل ويفضل تركها يوم كامل بدون ملح .

في طاسة علي النار مسخنة مسبقا ممسوحة بنقطة من الزيت، قومي بوضع الفراخ وعند تغيير لونها، قومي بقلبها حتى تأخذ لون من الاتجاهين وتأكدي من تسويتها .

ثم قومي بإضافة البصل يأخذ لون وتشويحة ، ثم الطماطم المقطعة مكعبات واتركيهم علي النار حتى تذبل.

ثم أخلطي مقدار ملعقتين من الطحينة مع 1/4 كوب من الخل وقومي بخلطهم جيدا واتركي الخليط علي نار هادئة حتى يتمازج.

والآن قومي بحشو عيش التورتيلا اللذيذ بحشوة شاورما الفراخ وقدميها إلي جانب الثومية اللذيذة واستمتعي بألذ طعم أحلي من الطاعم والوجبات السريعة . طريقة التحضير يمكنك استبدال الفراخ لعمل شاورما اللحم اللذيذة بنفس الخطوات ولكن يمكنك الاستغناء عن مقدار الزبادي . كيف تتخلص من التوتر والقلق النفسي

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