أقوي مقشر للبشرة يزيل البقع الداكنة وحب الشباب ويمنحك وجه ناعم وصافي، ترغب جميع النساء في الحصول علي بشرة ناعمة وصافية خالية من أي مشاكل، ولهذا تستخدم منتجات تقشير البشرة باستمرار للتخلص من طبقة الجلد الميت من الوجه، ولكن مع كثرة الاستخدام فإنها تعرض طبقة الجلد الداخلية إلي التأثر بمنتجات التقشير مما يتسبب في احمرارها وتهيجها، وهذا بالتالي يجعلها أكثر عرضة لظهور البقع الداكنة وحب الشباب حيث أن جلد الوجه يتكون من طبقة رقيقة وحساسة، ولهذا سوف أقدم لكم من خلال موقع ثقفني أقوي مقشر طبيعي يساعد في التخلص من البقع الداكنة ويزيل حب الشباب وآثاره لوجه أكثر نضارة.

مقشر طبيعي للبشرة للتخلص من البقع الداكنة وحب الشباب بمكونات فعالة

يعد التقشير من الروتين الطبيعي للعناية بالبشرة ولذلك يفضل استخدام مواد من الطبيعة لتوافر عنصر الأمان بها، عوضاً عن المنتجات الكيميائية الضارة بالوجه والبشرة والتي لا ينصح بها خبراء التجميل لآثارها الجانبية علي طبقة الجلد، كما أنه يجب أن لا يكون التقشير أكثر من مرتين فقط للحفاظ علي جلد الوجه وحمايته من الجفاف.

مقشر الزبادي وبودرة قشر البرتقال المطحون لبشرة ناعمة وصافية

الزبادي مكون طبيعي يعمل علي توفير الترطيب اللازم للبشرة مما يمنع جفافها، كما يحتوي الزبادي علي العديد من البروتينات والبكتيريا النافعة التي تعمل بشكل جيد علي تفتيح البشرة وإزالة البقع والتصبغات، أما قشر البرتقال يعمل علي تقشير البشرة والحفاظ علي نضارتها لاحتوائه علي فيتامين C ومضادات للالتهابات والبكتيريا المسببة لحب الشباب.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

3 ملاعق كبيرة من بودرة قشر البرتقال المطحون.

في وعاء قومي بمزج الزبادي وبودرة قشر البرتقال حتي تتكون عجينة متجانسة، ثم ضعيها علي الوجه لمدة لا تقل عن نصف ساعة واتركيها حتي تجف تماما.

قومي بفرك الوجه برفق في حركات دائرية حتي تتخلصي من الجلد الميت، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد ويستخدم هذا المقشر مرتين أسبوعياً للحصول علي وجه صافي وناعم.

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مكونات مقشر البشرة لوجه ناعم وأكثر نضارةطريقة تحضير مقشر للبشرة وكيفية استخدامه