أقوى كريم تفتيح العانة والجسم للعروس قبل الزفاف بوصفة طبيعية سريع المفعول

أقوى كريم تفتيح العانة والجسم للعروس تواجه العروس قبل موعد زفافة واحدة من أكبر المشكلات الجمالية التي تشغل بالها كثيراً وهي اسمرار العانة والجسم، وهذا يجعلها تقوم بتجربة أنواع عديدة من المنتجات التي يتم استخدامها بهدف تبيض وتفتيح البشرة ولكن معظمها مجرد أسماء تجارية كبيرة بدون أي فائدة، ولكن اليوم نطلب منك أن تتخلي عن كل هذه المنتجات وسوف نقدم إليك أفضل الكريمات الطبيعية 100% المضمونة التي سوف تعطيك نتائج سريعة وفعالة فجربيها ولن تخسرين.

أقوى كريم تفتيح العانة والجسم للعروس قبل الزفاف

لا يمكن أن تجدين أفضل من العلاجات الطبيعية التي تحتوي على عناصر وخصائص مهمة جداً لتفتيح البشرة بوجه عام وتجديد خلايا الجلد والتي تتمثل فيما يلي:

كريم العسل والحليب وزيت اللوز:

يعد من الكريمات الطبيعية المجربة والمعروفة بفاعليتها الكبيرة على البشرة، فهي تحتوي على بعض من المكونات الطبيعية المفيدة جداً للجلد ولا تترك أي آثار جانبية ضارة بل على العكس فهي تلطف وترطب الجلد ويفضل أن تبدئين في استخدام الكريم الطبيعي قبل موعد الزفاف بأسبوع واحد على الأقل

1 ملعقة صغيرة حليب بودرة.

1 ملعقة صغيرة عسل.

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

2/1 ملعقة صغيرة زيت اللوز.

في وعاء عميق جداً قومي بخلط كافة المكونات التي سبق وذكرناها إليكم وقلبي جيداً حتى أن تصبح متجانسة.

تأكدي من أن الخليط ليس متكتل خاصة حليب البودرة،

ثم قومي بتطبيق الخليط على منطقة العانة والمناطق الحساسة الأخرى وتركيه لمدة تتراوح من 15إلى 20 دقيقة

الأخرى وتركيه لمدة تتراوح من 15إلى 20 دقيقة ثم يتم شطف الجسم بالماء الفاتر ويكون من الأفضل إذا قومتي باستخدام هذه الوصفة 4 مرات على مدار الأسبوع حتى تحصلين على أفضل النتائج قبل يوم الزفاف.

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مكونات كريم تبيض المناطق الحساسة:طريقة التحضير والاستخدام: