5 وصفات طبيعية لتبييض أسنانك بأبسط المكونات من مطبخك

إن الكثير منا يعاني من مشكلة اصفرار الأسنان وذلك بسبب تراكم البكتيريا وبقايا الأطعمة عليها، الأمر الذي يجعل الأسنان صفرا ويتكون عليها طبقة من الجير، وهو أمر مزعج للغاية حيث يسبب إحراج للشخص عن الإبتسام أو الحديث مع الآخرين، وبالطبع يمكنك الذهاب إلى طبيب الأسنان لإعادة تبييض أسنانك وذلك مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة للغاية وبالطبع هذا السبيل آمن تماما ويلجأ له نسبة لا بأس لها من الناس، إلا أنه يمكن لآخرين لا يتحملوا تكاليف تلك الخطوة، ولذلك يصبح سبيل الأمور اليدوية والمعتادة هو الحل الوحيد لهم، وهي تؤتي ثمارها مع التطبيق المستمر لفترة من الوقت، حيث يمكنك تبييض وتنظيف الأسنان بمكونات سهلة وبسيطة من مطبخك وذلك بالإضافة إلى العناية اليومية بأسنانك مثل غسيل الأسنان مرة على الأقل إلى 3 مرات يوميا، وخاصة بعد تناول الأطعمة التي تترك صبغة على الأسنان مثل الشاي وغيره.

وإليكم بعض الطرق التي يمكن تطبيقها في المنزل بسهولة لتبييض أسنانك تبييض الأسنان بالفراولة

تهرس حبة من الفراولة ثم تخلط مع نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم، ويتم التقليب جيدا حتى تتجانس وتصبح ذو قوام كريمي مثل المعجون، ويتم فرد الأسنان بها بواسطة الفرشاة حيث تفرش الأسنان لمدة 5 دقائق متواصلة، ثم تغسل الأسنان ويتم تكرار الوصفة كما أوضحنا مرة كل أسبوع على الأقل.

وصفة زيت الزيتون لصحة الفم والأسنان

تفرك الأسنان بواسطة قطعة من القطن مغموسة بزيت الزيتون أو فرشاة، ثم يتم المضمضة بزيت الزيتون وذلك بهدف تبييض الأسنان بالإضافة إلى أن زيت الزيتون يقوي من لثتك ويمنع حدوث النزيف.

وصفة الليمون للأسنان

يتم خلط ملعقة من عصير الليمون مع بيكربونات الصوديوم، ثم تفرك الأسنان بها لمدة خمس دقائق وتغسل الأسنان بعدها جيدا، كما لا ينصح بترك الوصفة على أسنانك فترة طويلة خاصة لأصحاب الأسنان الحساسة.

خل التفاح لتبييض الأسنان

تخلط ملعقة كبيرة من بيكربونات الصويوم مع خل التفاح، ويقلب جيدا حتى يتكون خليط كريمي مثل المعجون ويتم فرد الأسنان به حتى تبييض لونها ووقع الجبر منها.

فوائد السواك لتبييض الأسنان

السواك هو سنة نبوية حميدة عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد أوصى به رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام باستخدامه قبل الصلاة، وهو ما أعلنته دراسة حديثة أفادت أن استخدام السواك يعمل على تبييض الأسنان ويقي من التسوس ويحمي اللثة من الإلتهابات، وذلك نظرا لاحتواءه على مواد مضادة للميكروبات كما يمنع السواك حدوث تجاويف سنية أو إلتهابات في اللثة وتكون الجير.