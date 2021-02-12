طريقة عمل السويسرول بالشوكولاتة في المنزل

السويسرول هو إحدى أنواع الحلويات المتعارف عليها في المطبخ الأميركي، ويكون على شكل حلقات تلفّ وتقطّع على شكل كيك. تتميّز السويسرول بطراوتها وشكلها. تحضّر عادةً من الدقيق، البيض، السكر البودرة، البايكنج باودر، ويتم التنوع في الحشو من الفانيليا والمربى الذي غالباً ما يكون مربى المشمش أو الشكولاتة
سويسرول الشكولاتة، ترغب كل ربه منزل في صنع افضل الحلويات بالمنزل دون الحاجة إلى شراء الحلويات والوجبات الجاهزة من الخارج لذلك نقدم لكم عبر موقعنا ثقفنى طريقة عمل سويسرول بالمنزلطريقة تحضير عمل طريقة عمل السويسرول بالشوكولاتة
في ظل الظروف الحالية التي تمر بها دول العالم ومع انتشار حالة من القلق والتوتر عند ربات المنزل، ورغبة الأطفال في شراء وتناول حلويات، اليوم يمكن تحضير افضل الحلويات بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة
أولا مقادير عمل السويسرول:
- كوب دقيق.
- كوب سكر.
- عدد 5 بيضات.
- كيس بيكنج بودر.
- 2 كيس فانليا.
- معلقة كاكو.
- عدد 2 موز.
- ربع معلقه ملح.
- عدد 2 معلقة لبن.
مقادير كريمة الجناش:
- كوب شوكلاته مبشورة وتفضل الخام.
- معلقة سكر.
- معلقة زبدة.
أولا نقوم بتحضير الصوص نقوم بأحضار وعاء ونضعه على النار ونضع به كوب من الكريمة+ معلقة من السكر ونتركها حتى الغليان، ثم نضع كوب من الشكولاتة الخام ونقلب حتى يصبح القوام أثقل ثم نضيف معلقة من الزبدة.
ثانيا نقوم بتخضير السويسرول نحضر وعاء عميق ونضع البيض + الفانليا ونخفق جيدا، ثم نضيف السكر ونقلب حتى نحصل على قوام كريمي، نبدأ في أضافه الدقيق + البيكنج بودر+ الكاكاو+ ملح ونقلب الخليط جيدا. ثم نضيف أخير ٢ معلقة من البن( الحليب ). نحضر صنية الفرن ونضع ورق زبدة ونضع خليط ونضعها في الفرن لمدة ١٥ دقيقة، بعد التسوية نضع صوص الشكولاتة ويمكن أضافه شرائح من الموز لمن يرغب أو الفاكهة المفضلة لديكم. نبدأ في لف على شكل رول، ثم نبدأ في تقطيع دوائر.
ونحضر طبق التقديم ونضع حلقات السويسرول بصوص الشكولاتة وقطع الفاكهة وتقدم اضمن وافضل الحلويات إلي أطفالنا، ويمكن التنوع فى حشو السويسرول واستبدال صوص الشكولاتة مع الفانليا والمربى، ويمكن تحضيرها من نفس العجينة بعد خروج السويسرول من الفرن يتم تقسيمها إلي جزئين ونضع في جزء صوص الشكولاتة وجزء الفانليا والمربى,
تكتب طريقة تحضير السويسرول في المنزل، بكل سهولة عبر موقعنا ثقفني.
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السويسرول هو إحدى أنواع الحلويات المتعارف عليها في المطبخ الأميركي، ويكون على شكل حلقات تلفّ وتقطّع على شكل كيك. تتميّز السويسرول بطراوتها وشكلها. تحضّر عادةً من الدقيق، البيض، السكر البودرة، البايكنج باودر، ويتم التنوع في الحشو من الفانيليا والمربى الذي غالباً ما يكون مربى المشمش أو الشكولاتة
سويسرول الشكولاتة، ترغب كل ربه منزل في صنع افضل الحلويات بالمنزل دون الحاجة إلى شراء الحلويات والوجبات الجاهزة من الخارج لذلك نقدم لكم عبر موقعنا ثقفنى طريقة عمل سويسرول بالمنزلطريقة تحضير عمل طريقة عمل السويسرول بالشوكولاتة
في ظل الظروف الحالية التي تمر بها دول العالم ومع انتشار حالة من القلق والتوتر عند ربات المنزل، ورغبة الأطفال في شراء وتناول حلويات، اليوم يمكن تحضير افضل الحلويات بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة
أولا مقادير عمل السويسرول:
- كوب دقيق.
- كوب سكر.
- عدد 5 بيضات.
- كيس بيكنج بودر.
- 2 كيس فانليا.
- معلقة كاكو.
- عدد 2 موز.
- ربع معلقه ملح.
- عدد 2 معلقة لبن.
مقادير كريمة الجناش:
- كوب شوكلاته مبشورة وتفضل الخام.
- معلقة سكر.
- معلقة زبدة.
أولا نقوم بتحضير الصوص نقوم بأحضار وعاء ونضعه على النار ونضع به كوب من الكريمة+ معلقة من السكر ونتركها حتى الغليان، ثم نضع كوب من الشكولاتة الخام ونقلب حتى يصبح القوام أثقل ثم نضيف معلقة من الزبدة.
ثانيا نقوم بتخضير السويسرول نحضر وعاء عميق ونضع البيض + الفانليا ونخفق جيدا، ثم نضيف السكر ونقلب حتى نحصل على قوام كريمي، نبدأ في أضافه الدقيق + البيكنج بودر+ الكاكاو+ ملح ونقلب الخليط جيدا. ثم نضيف أخير ٢ معلقة من البن( الحليب ). نحضر صنية الفرن ونضع ورق زبدة ونضع خليط ونضعها في الفرن لمدة ١٥ دقيقة، بعد التسوية نضع صوص الشكولاتة ويمكن أضافه شرائح من الموز لمن يرغب أو الفاكهة المفضلة لديكم. نبدأ في لف على شكل رول، ثم نبدأ في تقطيع دوائر.
ونحضر طبق التقديم ونضع حلقات السويسرول بصوص الشكولاتة وقطع الفاكهة وتقدم اضمن وافضل الحلويات إلي أطفالنا، ويمكن التنوع فى حشو السويسرول واستبدال صوص الشكولاتة مع الفانليا والمربى، ويمكن تحضيرها من نفس العجينة بعد خروج السويسرول من الفرن يتم تقسيمها إلي جزئين ونضع في جزء صوص الشكولاتة وجزء الفانليا والمربى,
تكتب طريقة تحضير السويسرول في المنزل، بكل سهولة عبر موقعنا ثقفني.
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