طريقة عمل السويسرول بالشوكولاتة في المنزل

السويسرول هو إحدى أنواع الحلويات المتعارف عليها في المطبخ الأميركي، ويكون على شكل حلقات تلفّ وتقطّع على شكل كيك. تتميّز السويسرول بطراوتها وشكلها. تحضّر عادةً من الدقيق، البيض، السكر البودرة، البايكنج باودر، ويتم التنوع في الحشو من الفانيليا والمربى الذي غالباً ما يكون مربى المشمش أو الشكولاتة

سويسرول الشكولاتة، ترغب كل ربه منزل في صنع افضل الحلويات بالمنزل دون الحاجة إلى شراء الحلويات والوجبات الجاهزة من الخارج لذلك نقدم لكم عبر موقعنا ثقفنى طريقة عمل سويسرول بالمنزل

طريقة تحضير عمل طريقة عمل السويسرول بالشوكولاتة



في ظل الظروف الحالية التي تمر بها دول العالم ومع انتشار حالة من القلق والتوتر عند ربات المنزل، ورغبة الأطفال في شراء وتناول حلويات، اليوم يمكن تحضير افضل الحلويات بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة