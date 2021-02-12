في خطوات بسيطة.. إليكم طريقة عمل المدلوقة في المنزل

إليكم طريقة عمل المدلوقة في المنزل، فهي أحد أنواع الحلويات التي تقدم باردة ويتم تقديمها في مطاعم الحلويات لكن بإمكان تحضيرها في مطبخك لخطوات بسيطة ومقادير سهلة نستعرضها معكم من خلال هذا المقال. أولاً مكونات تحضير المدلوقة أولاً مكونات تحضير المدلوقة أولاً مقادير المدلوقة: أربع أكواب من الحليب.

نصف كوب من جوز الهند المفروش.

نصف كوب من السميد الناعم.

ملعقة صغيرة من المستمرة المطحونة.

علبة من القشطة مقادير الشربات: كوبان من السكر الناعم.

كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة من ماء الزهر. مكونات التزيين: فواكه مجففة.

مربى.

فستق حلبي ثانياً طريقة عمل المدلوقة ثانياً طريقة عمل المدلوقة أولاً خطوات تحضير الشربات: يتم تحضير الشربات بالخطوات التالية: نضع عصير الليمون مع الماء والسكر ونتركه على النار، ونقلب بشكل مستمر.

لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة حتى يصبح قوام الشربات متماسك إلى حد ما.

في النهاية نقوم بوضع ماء الزهر على الشربات ونستمر في التقليب أيضاً حتى يصبح القوام ثقيل ونطفيء النار. ثانياً خطوات تحضير المدلوقة: ضعي الحليب والسميد وجوز الهند والميتكة في وعاء ثم حركي باستمرار على نار متوسطة لمدة ربع ساعة حتى يسخن.

نضع المزيج في وعاء للتقديم حتى يبرد بعد ذلك نضعها في الثلاجة لمدة أربع ساعات حتى تبرد بشكل تام.

بعد أن تبرد المدلوقة بشكل تام وزعي القشطة على سطحها بشكل متساوي.

يجب أن يكون الخليط متماسك وصلب إلى حد ما قبل وضع القشطة ومواد التزيين على سطحه.

قبل التقديم مباشرة يتم تزيين المدلوقة بالفستق والمربى ونضع عليها القطر للتحلية، وقطع الفواكه المجففة.

يجب أن يكون الشربات ساخن عند وضعه على المدلوقة.

يتم تقديم المداولة على أطباق التقديم. القنوات المجانية وتردد قناة بي إن سبورت الناقلة لمبارة الزمالك ومولودية الجزائر الوسوم

إليكم طريقة عمل المدلوقة في المنزل، فهي أحد أنواع الحلويات التي تقدم باردة ويتم تقديمها في مطاعم الحلويات لكن بإمكان تحضيرها في مطبخك لخطوات بسيطة ومقادير سهلة نستعرضها معكم من خلال هذا المقال. أولاً مكونات تحضير المدلوقة أولاً مكونات تحضير المدلوقة أولاً مقادير المدلوقة: أربع أكواب من الحليب.

نصف كوب من جوز الهند المفروش.

نصف كوب من السميد الناعم.

ملعقة صغيرة من المستمرة المطحونة.

علبة من القشطة مقادير الشربات: كوبان من السكر الناعم.

كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة من ماء الزهر. مكونات التزيين: فواكه مجففة.

مربى.

فستق حلبي ثانياً طريقة عمل المدلوقة ثانياً طريقة عمل المدلوقة أولاً خطوات تحضير الشربات: يتم تحضير الشربات بالخطوات التالية: نضع عصير الليمون مع الماء والسكر ونتركه على النار، ونقلب بشكل مستمر.

لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة حتى يصبح قوام الشربات متماسك إلى حد ما.

في النهاية نقوم بوضع ماء الزهر على الشربات ونستمر في التقليب أيضاً حتى يصبح القوام ثقيل ونطفيء النار. ثانياً خطوات تحضير المدلوقة: ضعي الحليب والسميد وجوز الهند والميتكة في وعاء ثم حركي باستمرار على نار متوسطة لمدة ربع ساعة حتى يسخن.

نضع المزيج في وعاء للتقديم حتى يبرد بعد ذلك نضعها في الثلاجة لمدة أربع ساعات حتى تبرد بشكل تام.

بعد أن تبرد المدلوقة بشكل تام وزعي القشطة على سطحها بشكل متساوي.

يجب أن يكون الخليط متماسك وصلب إلى حد ما قبل وضع القشطة ومواد التزيين على سطحه.

قبل التقديم مباشرة يتم تزيين المدلوقة بالفستق والمربى ونضع عليها القطر للتحلية، وقطع الفواكه المجففة.

يجب أن يكون الشربات ساخن عند وضعه على المدلوقة.

يتم تقديم المداولة على أطباق التقديم. القنوات المجانية وتردد قناة بي إن سبورت الناقلة لمبارة الزمالك ومولودية الجزائر

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