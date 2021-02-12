لتفتيح البشرة من اول مرة أبرز وصفات تبييض الوجه سريعًا

لتفتيح البشرة من اول مرة يمكن الاستعانة بمجموعة كبير من الوصفات الطبيعية المختلفة، القادرة على تفتيح البشرة السمراء إلى جانب تبييض الوجه وعند اقتراب مناسبة أو الخروج من المنزل، قد ترغب النساء في الوصول إلى النضارة والإشراق الذي يستمر لساعات طويلة أو يستمر إلى الأبد أيضًا، وسوف نوفر لكم وصفات طبيعية لتبييض الوجه وتفتيح البشرة خالية من أي مواد كيميائية.

وصفات لتفتيح البشرة من اول مرة

إن كنت بحاجة إلى وصفات بيتية لتفتيح البشرة فيمكن الاستعانة بالوصفات الطبيعية التالية:

قم بتوفير ملعقتين من الشوفان المطحون.

قم بتوفير ملعقة من الزبادي، وقم بوضع ملعقة من عصير الطماطم.

قم بدمج الخليط مع بعضه البعض، وقم بوضعه على البشرة والوجه لمدة ربع ساعة.

ثم نقوم بتدليك الوجه جيدًا، وبعدها نقوم بشطفه بالمياه الدافئة فقط.

وصفة الشوفان لتبيض الوجه من أول مرةوصفة الحمضيات لتبييض الوجه

ويعتبر قناع الحمضيات من أهم الوصفات الطبيعية التي تعمل على إزالة دهون البشرة إلى جانب تبييض الوجه ويمكن استخدامها بالطريقة التالية:

قم توفير ملعقة من عصير جريب فروت وملعقتين من عصير الليمون.

قم بتوفير ملعقتين من عصير البرتقال وبياض بيضة الواحدة.

ثم قم بمزج الخليط ووضعه على البشرة لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

يتم إزالة القناع من خلال المياه الفاترة، ويتم تكراره مرتين فقط في الأسبوع الواحد.

ماسكات لتفتيح البشرة سريعة المفعول من أول مرة

ويعتبر ماسك العسل من أهم الماسكات الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة، ويمكن استخدامه مع مكونات متنوعة، فيمكن على سبيل المثال الحصول على وصفة العسل والأرز المطحون لتبييض الوجه، وهي عبارة عن ملعقتين من الصنفين بالتساوي، ومن ثم وضعها على البشرة لمدة ربع ساعة فقط، كما أن هناك وصفة العسل والخميرة، التي تعمل على إزالة دهنية البشرة.

قناع البيض لتبييض الوجه من أول مرة

ويمكن لتفتيح البشرة من أول مرة استعمال قناع البيض المكون من بيضة واحدة وملعقة من الدقيق، وملعقة أخرى من الزبادي، ويتم وضعها على البشرة لمدة ربع ساعة فقط.