طريقة عمل سندويشات فاهيتا الدجاج بطريقة سهلة وبسيطة وبألذ الوصفات وأحلى من المطاعم

طريقة عمل سندويشات فاهيتا الدجاج، تعد سندويشات فاهيتا الدجاج من الأكلات اللذيذة والشهية التي يشتهر بها المطبخ المكسيكي، حيث يتميز المطبخ المكسيكي بأكلاته اللذيذة والرائعة المتنوعة. وهي أيضا من الأكلات الشهيرة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم. كما أنها من الأكلات التي يعشقها الصغار والكبار. وتتكون من مكونات سهلة وبسيطة، ومع ذلك هي وجبة غذائية متكاملة. كما أنها تتميز بمذاق ونكهة رائعة، وسهلة التحضير، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها كنوع من التجديد والتنوع في الأكلات. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات سندويشات فاهيتا الدجاج وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي ومختلف.

مكونات سندويشات فاهيتا الدجاج

تتكون سندويشات فاهيتا الدجاج من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، ومتوفرة في كل بيت، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:

مقادير تتبيلة الدجاج

كيلو صدور دجاج فيليه.

نصف كوب زيت زيتون.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة ثوم بودر.

ملعقة كبيرة أوريجانو.

ملعقة كبيرة فلفل مجروش حار.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

مقادير الحشوة

2 حبة بصل مقطع شرائح.

حبة فلفل أخضر مقطع شرائح.

حبة فلفل أحمر مقطع شرائح.

حبة فلفل أصفر مقطع شرائح.

ربع كوب زيت زيتون.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة فلفل مجروش حار.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة أوريجانو.

كوب صلصة الثاوزند أيلاند (ويمكنك طريقة عمل صلصة الثاوزند أيلاند في المنزل وتوفير أموالك).

خبز التورتيلا (ويمكنك تحضير خبز التورتيلا بدون فرن في المنزل بدلا من شرائه).

مقادير صلصة الغواكامولي

2 حبة أفوكادو.

3 ملعقة كبيرة ساور كريم أو زبادي.

القليل من عصير الليمون.

رشة ملح.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير سندويشات فاهيتا الدجاج بخطوات سهلة وبسيطة، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالتالي:

أولا نقوم بتحضير تتبيلة الدجاج، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه زيت الزيتون والخل والبابريكا والثوم بودر وأوريجانو وفلفل مجروش حار وفلفل أسود وملح ونخلطهم جيدا، ثم نضيف إليهم صدور الدجاج ونخلطهم جيدا بالتتبيلة، ثم ننقع الدجاج في التتبيلة لمدة نصف ساعة على الأقل.

ثم نضع مقلاة على نار متوسطة وعندما تسخن نشوي فيها الدجاج المتبل من الجهتين.

ثم نرفع الدجاج من على النار، ونقوم بتقطيعه شرائح ونضعه جانبا.

ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها زيت الزيتون والبصل والفلفل الأحمر والفلفل الأخضر والفلفل الأصفر والبابريكا والثوم البودر والفلفل الأسود والملح والفلفل المجروش الحار وأوريجانو ثم نقلبهم جيدا باستمرار حتى تنضج جميع المكونات.

ثم نضيف شرائح الدجاج ونقلبهم قليلا، ثم نرفع المقلاة من على النار.

ثم نحضر صلصة الغواكامولي، نحضر الخلاط ونضيف إليه الأفوكادو والساور كريم وعصير الليمون والملح، ثم نخلطهم جيدا حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.

ثم نقوم بعمل السندويشات، نفرد خبز التورتيلا ونضيف إليه ملعقة كبيرة من صلصة الغواكامولي، وملعقة كبيرة من صلصة الثاوزند أيلاند، ثم طبقة من الخس، وكمية وفيرة من الحشوة، ثم نلف الساندويش رول ونغلقه جيدا.

ثم نكرر نفس الخطوات حتى انتهاء كمية الخبز والحشوة.

ثم نضع مقلاة على النار ونتركها تسخن، ثم نحمص فيها السندويشات قليلا.

ثم تقدم ساخنة وبالهنا والشفا.