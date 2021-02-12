وصفة روسية لعلاج سواد الظهر للعروس في أقل من أسبوع منزليًا  

وصفة روسية لعلاج سواد الظهر للعروس ، باستخدام مكونات طبيعية من زيوت وأعشاب ونباتات، باستطاعتك الحصول عليها من العطار، أو شرائها من الأسواق، والوصفة تعد ماسك قوي لعلاج اسمرار الظهر والرقبة أيضًا، في حال كنتي تعانين من تغيير في لون الجلد في هذه المناطق، وكما هو معروف عن الوصفات الروسية أنها من الموروثات الشعبية في روسيا، من زمن الإمبراطورية الروسية، وهي الوصفات التي كانت مفضلة للإمبراطورة كاترين العظيمة، وتم تناقلها عبر الأجيال، وللعروس التي تعاني من تلك الحالة وتريد نتائج سريعة منزلية، يمكنك تطبيق عدة وصفات تساعد على حل المشكلة سريعًا، جميعها من الوصفات الروسية الفعالة، مثل وصفة روسية لتبييض سواد بين الفخذين، إضافة إلى الوصفة الروسية لتبييض الإبطين للعروس، وأيضًا اتباع الوصفة الروسية لتبييض الرجلين للعروس، لإطلالة عروس مميزة يوم زفافك.

وصفة روسية لعلاج سواد الظهر للعروس

والجدير بالذكر أنه يوجد عدة أسباب لحالة سواد الظهر، منها حالات طبية، ينصح بالتدخل الطبي في علاجها، عن طريق الذهاب لأحد أطباء الجلدية المتخصصين، لمعالجة المشكلة، ومنها أسباب ينصح بتجنبها، نذكر منها التالي:

عدم استخدام واقي الشمس للجسم ، وذلك في حال كنتي تعرضين ظهرك لأشعة الشمس الضارة مدة طويلة، على سبيل المثال أثناء تواجدك على شاطئ البحر في المصيف، أو وجودك في مناسبة نهارية وترتدين ملابس مكشوفة الظهر، فلابد من استخدام واقي للشمس للجسم.

، وذلك في حال كنتي تعرضين ظهرك لأشعة الشمس الضارة مدة طويلة، على سبيل المثال أثناء تواجدك على شاطئ البحر في المصيف، أو وجودك في مناسبة نهارية وترتدين ملابس مكشوفة الظهر، فلابد من استخدام واقي للشمس للجسم. تقشير وترطيب الظهر ، عدم استخدامك مرطبات للجسم، والقيام بسنفرة الظهر، سواء باستخدام لوفة مغربية، أو باستخدام منتجات سكروب لتقشير الظهر، مما يؤدي إلى تراكم خلايا الجلد الميتة على الجلد، وبالتالي تكون تصبغات جلدية، وعدم توحد في لون بشرة الجسم.

، عدم استخدامك مرطبات للجسم، والقيام بسنفرة الظهر، سواء باستخدام لوفة مغربية، أو باستخدام منتجات سكروب لتقشير الظهر، مما يؤدي إلى تراكم خلايا الجلد الميتة على الجلد، وبالتالي تكون تصبغات جلدية، وعدم توحد في لون بشرة الجسم. التغذية غير السليمة، عدم تناولك أطعمة تحتوي على فيتامين سي، والذي يعمل على تفتيح وترطيب وتغذية البشرة، هو أحد أهم العوامل المؤثرة على تغيير لون البشرة، كما أن عدم تناول كميات مناسبة من المياه، يؤدي إلى جفاف البشرة وتغيير لونها بشكل عام.

وللعروس التي تعاني من سواد منطقة الظهر، أو المؤخرة، بإمكانك استخدام الوصفة الروسية لعلاج اسوداد منطقة الظهر، مع الوصفة الروسية لعلاج سواد الركب، إضافة إلى استخدام وصفات روسية لتبييض مفاصل أصابع اليدين، مع وصفات التوريد الكوري مثل الوصفة الكورية لتوريد وتسمين الخدود، فكلها وصفات منزلية ملكية فعالة، وستدهشك نتائجها من أول استخدام، كما أنها حل مثالي لكافة مشاكل البشرة.

قشر برتقال مجفف ومطحون.

كوب لبن زبادي.

عصير ليمون.

شوفان مطحون.

حبة طماطم مهروسة.

½ فنجان لبن حليب.

1 ملعقة صغيرة نشا.

ماء ورد.

سكر خشن.

عسل نحل طبيعي.

فنجان من بن القهوة.

جل صبار.

كركم بودرة.

ملعقة نشا صغيرة.

زيت نعناع.

زيت جنين القمح.

زيت اللوز الحلو.

الخطوة الأولى: تحضير سنفرة وتقشير الظهر

أحضري وعاء، وضعي فيه جل الصبار، ثم أضيفي عليه السكر الخشن، وفنجان البن، وبالتقليب جيدًا، ثم أضيفي النشا والكركم البودرة، وعسل النحل، وامزجي جميع مكونات الخليط جيدًا، وبإمكانك استخدام الهاند بليندر في الخلط، أو الاستخدام اليدوي للخلط.

الخطوة الثانية: تحضير ماسك تبييض الظهر

أحضري وعاء، وضعي فيه قشر البرتقال المطحون، والشوفان المطحون، وملعقة النشا، وعصير الليمون، وبالتقليب جيدًا، ثم أضيفي اللبن الحليب، والطماطم المهروسة، وكوب الزبادي، واخلطي جميع المكونات سويًا، ثم قومي بإضافة بضع قطرات من ماء الورد، وبالتقليب جيدًا، حتى تحصلي على ماسك ناعم سهل التطبيق.

الخطوة الثالثة: تحضير دهان تفتيح الظهر اسمرار لون الظهر

أحضري زجاجة صغيرة الحجم فارغة ونظيفة تمامًا، وضعي بها مقادير متساوية من زيت جنين القمح، وزيت اللوز الحلو، وزيت النعناع النقي، ورجي الزجاجة جيدًا، حتى تختلط جميع الزيوت سويًا، أحكمي غلق الزجاجة جيدًا لحين الاستخدام.

اغسلي الظهر جيدًا بماء دافئ، ثم جففيه بمنشفة ذات نسيج خشن إلى حد ما، ثم اغمسي قطنة في خل أبيض، وامسحي بها الظهر كله، ثم حركي قطعة من الثلج على الظهر، ثم جففي ظهرك مرة أخرى، باستخدام منشفة ناعمة النسيج. قومي بعمل تقشير لخلايا الجلد الميتة، باستخدام ماسك السنفرة السابق تحضيره، قومي بفرد الماسك على ظهرك باستخدام فرشاة الماسك، واتركيه مدة 20 دقيقة، ثم افركي الظهر بحركات دائرية، ثم اغسلي الظهر بماء بارد، وجففيه جيدًا بالمنشفة. قومي بفرد ماسك تبييض الظهر على ظهرك بالكامل، مع العلم أنه يمكنك استخدامه على منطقة المؤخرة أيضًا، واتركي الماسك على الظهر مدة ساعتين حتى يجف تمامًا، ثم اغسليه بماء دافئ، وجففيه جيدًا. والآن قومي برج زجاجة الزيوت السابق تحضيرها، وادهني ظهرك بمجموعة الزيوت المفتحة، واتركيها حتى الصباح، واستمتعي بببشرة ظهر، ناصعة البياض ناعمة ملساء، ولون بشرة ظهر موحد مع باقي لون الجسم، وستبهرك النتيجة من أول استعمال. وللعروس ينصح باستخدام وصفة مقشر المسك لتفتيح الجسم، إضافة إلى وصفات تبييض المناطق الحساسة للعروس، كروتين أساسي قبل الزفاف. كرري وضع الوصفة الروسية مرتين في الأسبوع، لمدة 3 أسابيع، وبعدها مرة واحدة فقط بمعدل كل أسبوعين، ولو كانت المعاناة من سواد الظهر شديدة وظاهرة، قومي باستخدام الوصفة 3 مرات بالأسبوع، مع مراعاة عدم التعرض لأسباب اسمرار الظهر السابق ذكرها من قبل.

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الخطوة الرابعة: تطبيق الوصفة الروسية الحل النهائي لسواد وبقع وحبوب الظهر للعروس