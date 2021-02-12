مشروبات طبيعية قبل النوم للتخلص من الوزن الزائد وتخسيس 10 كيلو جرام أسبوعيا

يلجأ الكثير من الأشخاص الذين يعانون من المشكلات الجسدية مثل السمنة المفرطة والتي تعتبر أكبر المشكلات التي يعاني منها الأشخاص في الوقت الحالي خاصةً في ظل انتشار الوجبات السريعة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية تسبب في زيادة الوزن ويعتبر الريجيم من الوسائل التي يلجأ لها البعض ولكن يؤثر على النظام الصحي داخل الجسم لذلك فهو يؤثر سلبياً ومن أكثر الوسائل المستخدمة حديثاً هي المشروبات التي تساعد على إنقاص الوزن ونقدم لكم بعض المشروبات السحرية التي تساعد على إنقاص الوزن في فترة قصيرة من خلال هذا المقال.

أفضل مشروبات قبل النوم للتخلص من الوزن الزائد

السمنة من أخطر المشاكل المؤثرة والتي يصحبها الكثير من الأمراض المزمنة وكذلك الحالة النفسية للشخص المصاب بالسمنة وقد تؤدي كثرة أنظمة الريجيم إلى التفاوت في أنظمة الجسم الداخلية مما تسبب الكثير من المشاكل الصحية والتي تسبب إحباط في كثير من الحالات.

المشروب الأول الكمون والليمون:

طريقة التحضير: نحضر كوب من الماء المغلي ونضع عليها ملعقة من مسحوق الكمون وملعقة أخرى من عصير الليمون الطازج ويتم تناول المشروب يومياً قبل الأفطار وسيتم الحصول على نتيجة في وقت قياسي بشرط الاستمرارية فقط.

المشروب الثاني القرفة والزنجبيل:

طريقة التحضير: مزج كلاً ملعقة من القرفة وأخرى من الزنجبيل معاً ثم نسكبهم على كوب من الماء المغلي ويتناول بعد كل وجبه مرتين يومياً.

المشروب الثالث البصل:

طريقة التحضير: نقوم بتحضير بصلة إلي قطع صغيرة ونضع البصلة بكأس من الماء ونقوم بغلي الماء ونتناول المشروب ثلاث مرات يومياً قبل تناول الوجبات الرئيسية.

ملحوظة:

لا تعتبر تلك المشروبات وحدها كافية بل تحتاج إلي الكثير من التمارين الرياضية بشكل يومي وتناول الكثير من الخضراوات وشرب أكثر من ثلاثة لتر من الماء.