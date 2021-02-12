تعرفي على طريقة جديدة من البطاطس المقرمشة للأطفال البطاطس الحلزونية

طريقة جديدة من البطاطس البطاطس الحلزونية، من منا لا يعشق البطاطس المقلية بجميع طرق تحضيرها ونكهاتها المختلفة حسب المنطقة التي يتم تحضير البطاطس المقلية بها، ولكن نقدم اليوم طريقة جديدة من البطاطس المقلية هي البطاطس الحلزونية المقلية، حيث تعتبر طريقة بسيطة وسهلة وجديدة لتحضير البطاطس المقلية ولن يمل منها الأطفال أبدًا.

مقادير البطاطس الحلزونية المقلية

نحتاج لتحضير البطاطس الحلزونية المقلية لبعض المكونات الموجودة بكل منزل، حيث أن مكونات البطاطس الحلزونية هي:

بطاطس بحجم كبيرة: ثلاثة حبات.

فلفل أسمر ناعم: مقدار نصف ملعقة بحجم صغير.

ملح طعام ناعم: ملعقة بحجم صغير.

عصي خشب.

مقدار مناسب من الزيت النباتي للقلي.

طريقة تجهيز البطاطس الحلزونية بسهولة

لا تحتاج أكلة البطاطس الحلزونية لمجهود أو وقت كبير ولكن في خطوات بسيطة يمكن تنفيذ البطاطس الحلزونية بسرعة كالتالي:

نقوم بإحضار حبات البطاطس الكبيرة الحجم ونقشرها انتزع عنها طبقة القشر الخارجية، ونضعها أسفل الماء حتى يتم غسلها بشكل جيد. نقطع الجزء العلوي من كل حبة بطاطس، وتقطع على شكل حلقات متساوية الحجم وليست سميكة أو رقيقة. نضع العصا الخشبية في منتصف كل حبة بطاطس، حتى نحصل على شكل نهائي بشبه اللحم المشوي على العصي. يجب أن نتأكد من أن شرائح بالبطاطس الحلقية الشكل منتشرة بشكل متساوي على عصي الخشب. ونضع مقلاة مناسبة على النار وبها مقدار كافي من الزيت النباتي للقلي. وعندما نلاحظ ارتفاع حرارة الزيت النباتي وأنه بدء يقدح، نقوم بإضافة البطاطس الحلزونية إلى المقلاة. نقلب البطاطس على جميع الجهات حتى تنضج من كل ناحية وتصبح بلون ذهبي أو بني فاتح. ومن ثم ننقلها على ورق مناديل سميك حتى يتشرب مقدار الزيت كله الموجود في البطاطس. وبعد ذلك يتم نثر الملح والفلفل على البطاطس حتى يتم تتبيلها قليلًا لتعطي مذاق حارق أو مالح. وتقدم عصي البطاطس الحلزونية للأطفال لتشاهدي ردة فعلهم، وبالهناء والشفاء.