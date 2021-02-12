الوصفة السحرية بملعقة ملح واحدة تخلصى نهائيا من شعر العانة وتحت الابطين وكل الجسم تواجه جميع النساء مشكلة كبيرة جداً يتعقد حلها في كل مرة تريد المرأة أن ما تجده هو الحل المناسب، فظهور الشعر الزائد بالجسم هذا من طبيعية الإنسان ولكن يوجد كثير من الطرق التي يمكن أن تستخدم لتقليل ظهوره، فالبعض منهن يقوم باستخدام طرق مختلفة تكون من الأسباب المهمة التي تعمل على ظهور الشعر الزائد بالجسم، ولبكن بعد استخدام الملح سوف تتخلصين من هذه المشكلة نهائياً.

طرق التخلص من الشعر الزائد نهائيًا بالملح

يوجد العديد من الطرق المختلفة التي تستخدم للتخلص من الشعر الزائد، ولكن استخدام الملح يكون من الطرق المختلفة تماماً ومنها الآتي:

طريقة الملح والماء البارد:

قومي بخلط 2/1 كوب من الملح مع 4/1 كوب من الماء البارد واخلطيهم جيداً حتى يذوب الملح نوعاً ما، بعد الانتهاء من عملية إزالة الشعر نهائياً قومي بتدليك البشرة والمناطق الذي يظهر بها الشهر بالملح والماء وتركيه لمدة 10 دقائق، بعد مرور الوقت قومي يتم غسيل الجسم وتجفيفه وتستخدم تلك الطريقة بعد كل مرة من إزالة الشعر الزائد.

طريقة الملح الخشن وصابون زيت الزيتون للتخلص من شعر العانة وتحت الابطين

في وعاء قومي بوضع مقدار مناسب من الملح الخشن مضاف له صابون زيت الزيتون المبشور وكمية من ماء الورد، قومي بخلطهم مع بعضهم بحيث أن يكون لديك خليط كريمي، ابدئي في وضعه على المناطق المطلوب إزالة الشعر منها وتركية لحوالي من ساعة إلى ساعتين وإذا لاحظتِ تساقط الشعر الزائد قومي بشطف المناطق باستخدام الماء الفاتر وقومي بترطيب الجسم باستخدام ماء الورد، كما يكون من الأفضل إذا قبل استخدام الخليط قومتي بعمل اختبار على أحد أجزاء جسمك حتى تكونين متأكدة أن المكونات الموجودة بالخليط لا يمكنها أن تسبب لك حساسية في الجلد.