كيفية تحضير الفريكة من الدجاج للعائلة

تحضير الفريكة بالدجاج للعائلة، الفريكة هي حبوب القمح الخضراء المحصودة مبكرًا عن ميعادها، ويتم تسميتها باسم الفريكة، وطرق تحضير الفريكة ليست ثابتة بل هي طرق متنوعة، حيث يتم تحضير الفريكة مع الدجاج وهي من أشهر الوجبات العربية التي لا مثيل لها في المذاق، كما أن طريقة تحضير الفريكة مع الدجاج ليست صعبة.

زبدة طرية: مقدار حسب الحاجة.

حبوب فريك: كوبان كاملان.

بصل: حبة واحدة مفرومة ناعمًا.

كمون ناعم: نصف ملعقة بحجم صغير.

زيت نباتي: أربعة ملاعق.

فلفل أسمر: ملعقة بحجم صغير.

يانسون: ملعقة بحجم صغير.

البهارات العربية: ملعقة بحجم كبير.

مرق دجاج: ثلاثة أكواب فيما فوق.

مكسرات محمصة: حسب الحاجة للتزيين.

دجاج: دجاجتين تقطع كل واحدة لأربع قطع.

بصل: حبة واحدة مقطعة لأربع.

بهارات عربية: ملعقة بحجم كبير.

زعتر جاف: ملعقة بحجم صغير.

ثوم: ست فصوص مهروسة ناعمًا.

مطيبات: ورق غار وهيل وقرنفل وفلفل أسمر.

زيت زيتون: مقدار حسب الحاجة.

عصير ليمون: عصير ليمونة واحدة.

ملح طعام: حسب الحاجة.

فلفل أسمر: حسب الحاجة.

مكونات تحضير فريكة الدجاج مقادير تحضير الفريكةمقادير تحضير الدجاج

كيفية تجهيز فريكة الدجاج

بعد تحضير جميع المكونات السابقة يمكن الآن البدء في تنفيذ أكلة فريكة الدجاج كالتالي:

نحضر قطاع الدجاج المقطعة والمنطقة ونتبلها بالبهارات العربية لمدة ليلة كاملة حتى تتشبع من التوابل. وبعد ذلك نحضر صينية فرن لنضع بها جميع المكونات المتبقية ومعها صدور الدجاج المقطعة والمتبلة. توضع الصينية في فرن حرارته 200 درجة مئوية حتى تمر ساعة كاملة للتأكد من نضج الدجاج. في تلك الفترة نقوم بتحضير الفريك، حيث يتم غسله وتنقيته بشكل جيد للتأكد من عدم وجود أو شوائب بها واصفة من الماء جيدًا. في إناء عميق نضع البصل ونقلبه حتى يذبل ويصبح بلون بني. ومن ثم نضع حبات الفريك مع البصل ونقلب حتى تمر دقيقتين مع التوابل كلها. وبعد ذلك نضيف مرق الدجاج للخليط ونقلب مرة أخرى. تترك الفريكة على النار حتى تتشرب الماء ونتأكد من نضجها. عندما تقترب من درجة النضج نخرج صينية الفرن ونصبها على الدجاج ونعيدها للفرن مرة أخرى لمدة 45 دقيقة أخرى لتنضج بشكل تام. ومن ثم عندما تنضج نخرجها للتزيين بالمكسرات.