طريقة عمل الجيلي بقيمة غذائية عالية في المنزل

تعرفي على طريقة عمل الجيلي في المنزل، حيث تعتبر الأطعمة الباردة البسيطة من أفضل ما يمكنك تناوله لترطيب جسمك من الداخل من بينهم الجيلي والذي يتم تحضيره بوصفات مختلفة اخترنا لكم اثنين منها في هذا المقال. طريقة تحضير بودينج جيلي طريقة تحضير بودينج جيلي أولاً المكونات: مكونات المهلبية: لتر واحد من اللبن.

أربع ملاعق من السكر.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

5 ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. مكونات الجيلي: باكو بودرة جيلي.

كوبان من الماء للتزيين.

بسكويت سادة. ثانياً خطوات التحضير: قومي بخلط جميع مقادير المهلبية على النار حتى تصبح متماسكة.

صبي المهلبية في الأكواب واتركيها جانباً لتبرد.

أذيبي الجيلي في كوب على النار من الماء الساخن والفاتر.

أضيفي الجيلي إلى المهلبية بعد أن تبرد.

ضعي البسكويت وجود الهند وأي نوع من المكسرات على الوجه لتزيين الجيلي. طريقة عمل الجيلي بالأرز باللبن طريقة عمل الجيلي بالأرز باللبن أولاً المكونات: ظرفان من جيلي الفراولة.

كوب من الماء الساخن.

كوب من الأرز.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

لتر واحد من اللبن.

جوز الهند والزبيب للتزيين. ثانياً خطوات التحضير: أضيفي الأرز إلى الماء بحيث تضيفي كل كوب من الأرز في أربع أكواب من الماء وقومي بسلقه على النار.

ضعي اللبن على النار حتى يغلي ثم أضيفي إليه الأرز المسلوق وقلبي ليمتزجوا معا ً.

أضيفي السكر على اللبن مع جوز الهند واستمري في تقليب المكونات حتى الغليان.

أضيفي الجيلي في الماء ليذوب على النار بعد ذلك أضيفيه إلى اللبن والأرز.

وزعي الخليط السابق في كاسات بالتساوي وإتركيه جانباً حتى يصبح صلب وقوي ومتماسك.

الآن عليك تزيين وجه الجيلي بمكونات التزيين من جوز الهند وأنواع المكسرات بحسب رغبتك.

يقدم جيلي الأرز باللبن وهو بارد. ماسك الطماطم والسكر المذهل لتوريد وتبيض البشرة في أسرع وقت الوسوم

تعرفي على طريقة عمل الجيلي في المنزل، حيث تعتبر الأطعمة الباردة البسيطة من أفضل ما يمكنك تناوله لترطيب جسمك من الداخل من بينهم الجيلي والذي يتم تحضيره بوصفات مختلفة اخترنا لكم اثنين منها في هذا المقال. طريقة تحضير بودينج جيلي طريقة تحضير بودينج جيلي أولاً المكونات: مكونات المهلبية: لتر واحد من اللبن.

أربع ملاعق من السكر.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

5 ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. مكونات الجيلي: باكو بودرة جيلي.

كوبان من الماء للتزيين.

بسكويت سادة. ثانياً خطوات التحضير: قومي بخلط جميع مقادير المهلبية على النار حتى تصبح متماسكة.

صبي المهلبية في الأكواب واتركيها جانباً لتبرد.

أذيبي الجيلي في كوب على النار من الماء الساخن والفاتر.

أضيفي الجيلي إلى المهلبية بعد أن تبرد.

ضعي البسكويت وجود الهند وأي نوع من المكسرات على الوجه لتزيين الجيلي. طريقة عمل الجيلي بالأرز باللبن طريقة عمل الجيلي بالأرز باللبن أولاً المكونات: ظرفان من جيلي الفراولة.

كوب من الماء الساخن.

كوب من الأرز.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

لتر واحد من اللبن.

جوز الهند والزبيب للتزيين. ثانياً خطوات التحضير: أضيفي الأرز إلى الماء بحيث تضيفي كل كوب من الأرز في أربع أكواب من الماء وقومي بسلقه على النار.

ضعي اللبن على النار حتى يغلي ثم أضيفي إليه الأرز المسلوق وقلبي ليمتزجوا معا ً.

أضيفي السكر على اللبن مع جوز الهند واستمري في تقليب المكونات حتى الغليان.

أضيفي الجيلي في الماء ليذوب على النار بعد ذلك أضيفيه إلى اللبن والأرز.

وزعي الخليط السابق في كاسات بالتساوي وإتركيه جانباً حتى يصبح صلب وقوي ومتماسك.

الآن عليك تزيين وجه الجيلي بمكونات التزيين من جوز الهند وأنواع المكسرات بحسب رغبتك.

يقدم جيلي الأرز باللبن وهو بارد. ماسك الطماطم والسكر المذهل لتوريد وتبيض البشرة في أسرع وقت

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