بريوش بالعجينة الذهبية للفطور والعشاء هش وخفيف متل القطن بطريقة سهلة التحضير

بريوش بالعجينة الذهبية نجد أن العديد من النساء والرجال يقوم بتناول المعجنات من خارج المنزل إذا كانت من محلات المخبوزات وغيرها أو إذا كانت في تناول البيتزا سريعة التحضيرأو سندوتشات الخارجية وتعتبر هذه من ضمن المعجنات ذات الطعم الرائع، وذات الحشو المختلف والطعم المبهج، والرائحة الخلابه لذلك نجد الأبناء دائما يفضلون تناول بعض المأكولات من المطاعم، ولهذا السبب قد وجدنا الحل عندما نقوم بتحضير المعجنات داخل المنزل تشبه تماما المطاعم الكبري، بطريقه نظيفه، وامنه جدا على صحة أبنائنا ولا تكلفنا الكثير، وتعتبر من افضل المعجنات التي يمكن أن نقوم بتناوله وسوف نقوم بتحضيرها خلال دقائق وايضا نقوم بحشوها بحشوات مختلفة ومتعددة. بريوش بالعجينة الذهبية المكونات ثلاث أكواب دقيق فاخر.

ملعقتين من الحليب ويفضل أن يكون البودر.

كمية قليلة من السكر.

كمية قليلة من الخميرة الفورية.

كمية بسيطة من الملح.

كوبين من المياه.

ربع كوب من الزيت ويفضل أن يكون زيت ذرة. طريقة التحضير احضري أناء زجاجي وضعي فيه الدقيق وجميع المكونات الاخرى.

نستمر في دمج هذه المكونات.

ثم نبدأ بوضع كمية من الماء مع الزيت بشكل تدريجي.

ولكن يفضل ايضا نقوم بتغطية العجين باستخدام الاسترتش .

ونتركها لكي يزداد حجمها لمدة ساعتين في فصل الشتاء.

ساعة واحدة في فصل الصيف.

يمكنك الآن أن تقومي بتقطيع العجينة إلى كور صغيرة.

ثم نقوم بتركها مرة ثانية لمدة عشر دقائق لكي تتضاعف مرة ثانية.

ثم نبدا بفرد العجينة، ونقوم بوضع جميع الحشوات المختلفة التي نرغب فيها.

ونبدا بأدخال هذه العجينة في الفرن.

سوف نتركها لمدة 15 دقيقة.

ونقوم بتناولها وهي ساخنة ومطاطا. ملحوظة مهمة بريوش بالعجينة الذهبية السكر يعتبر من المكونات الاساسية، والمهمة جدا لنجاح العجينة لديها كمية من الخميرة لذلك عزيزتي لاتتركي أو تنسى أن تقومى بوضع كمية بسيطة من السكر لأنه سوف يساعد العجينة لكي تصبح هشة، وطرية وناعمة فهي من ضمن الاساسيات أيضا التي يجب أن نهتم بها. تفعيل بطاقة فيزا الراجحي 1442 مميزات فيزا تسوق الراجحي وشروط الحصول عليها الوسوم

بريوش بالعجينة الذهبية نجد أن العديد من النساء والرجال يقوم بتناول المعجنات من خارج المنزل إذا كانت من محلات المخبوزات وغيرها أو إذا كانت في تناول البيتزا سريعة التحضيرأو سندوتشات الخارجية وتعتبر هذه من ضمن المعجنات ذات الطعم الرائع، وذات الحشو المختلف والطعم المبهج، والرائحة الخلابه لذلك نجد الأبناء دائما يفضلون تناول بعض المأكولات من المطاعم، ولهذا السبب قد وجدنا الحل عندما نقوم بتحضير المعجنات داخل المنزل تشبه تماما المطاعم الكبري، بطريقه نظيفه، وامنه جدا على صحة أبنائنا ولا تكلفنا الكثير، وتعتبر من افضل المعجنات التي يمكن أن نقوم بتناوله وسوف نقوم بتحضيرها خلال دقائق وايضا نقوم بحشوها بحشوات مختلفة ومتعددة. بريوش بالعجينة الذهبية المكونات ثلاث أكواب دقيق فاخر.

ملعقتين من الحليب ويفضل أن يكون البودر.

كمية قليلة من السكر.

كمية قليلة من الخميرة الفورية.

كمية بسيطة من الملح.

كوبين من المياه.

ربع كوب من الزيت ويفضل أن يكون زيت ذرة. طريقة التحضير احضري أناء زجاجي وضعي فيه الدقيق وجميع المكونات الاخرى.

نستمر في دمج هذه المكونات.

ثم نبدأ بوضع كمية من الماء مع الزيت بشكل تدريجي.

ولكن يفضل ايضا نقوم بتغطية العجين باستخدام الاسترتش .

ونتركها لكي يزداد حجمها لمدة ساعتين في فصل الشتاء.

ساعة واحدة في فصل الصيف.

يمكنك الآن أن تقومي بتقطيع العجينة إلى كور صغيرة.

ثم نقوم بتركها مرة ثانية لمدة عشر دقائق لكي تتضاعف مرة ثانية.

ثم نبدا بفرد العجينة، ونقوم بوضع جميع الحشوات المختلفة التي نرغب فيها.

ونبدا بأدخال هذه العجينة في الفرن.

سوف نتركها لمدة 15 دقيقة.

ونقوم بتناولها وهي ساخنة ومطاطا. ملحوظة مهمة بريوش بالعجينة الذهبية السكر يعتبر من المكونات الاساسية، والمهمة جدا لنجاح العجينة لديها كمية من الخميرة لذلك عزيزتي لاتتركي أو تنسى أن تقومى بوضع كمية بسيطة من السكر لأنه سوف يساعد العجينة لكي تصبح هشة، وطرية وناعمة فهي من ضمن الاساسيات أيضا التي يجب أن نهتم بها. تفعيل بطاقة فيزا الراجحي 1442 مميزات فيزا تسوق الراجحي وشروط الحصول عليها

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