أطعمة توقفي عن حفظها فى الثلاجة لأنها تفسد سريعا ً

تقوم جميع السيدات بوضع الأطعمة داخل الثلاجة للحفاظ عليها، هذا على أي نوع من الأطعمة دون التفريق بين ما يتسبب له التلف نتيجة وضعه في درجة حرارة منخفضة أو ما يصلح لذلك، لتجد أن هناك أنواع من الطعام تفقد قيمتها الغذائية نتيجة وضعها في الثلاجة مثل الفلفل الأخضر الذي يصبح بلا قيمة عند تعريضه لدرجات الحرارة المنخفضة داخل الثلاجات، وأنواع أخرى من الأطعمة سنتحدث عنها بالتفصيل في هذا المقال.

بعض أنواع الفواكه

بعض أنواع الفواكه يجب الاحتفاظ بها في درجة الحرارة العادية للغرفة حتى لا تفقد خصائصها مثل الموز الذي يتحول إلى اللون البني عند وضعه في الثلاجة وفواكه أخرى مثل المانجو والبابايا.

الفلفل الأخضر

من المعروف أن الفلفل الأخضر من الثمار التي يمكنها حمايتك من مرض الأسقربوط، ووجد خبراء التغذية أن وضعه في الثلاجة أو تعريضه للحرارة المرتفعة أيضاً يفقده وظيفته.

الكاتشب

هل تلاحظ وجود عبوات الصلصة والكاتشب داخل المحلات على الأرفف دون وضعها بالثلاجة، يمكنك فعل ذلك أيضاً عليك أن تضع الكاتشب والصلصة في درجات الحرارة العادية داخل الغرفة، هذا ينطبق على التي نحصل عليها من الخارج بسبب وجود تركيبة حافظة لها، أما بالنسبة للصلصة التي يتم إعدادها في المنزل فهي تحتاج إلى إدخالها في الثلاجة.

الشوكولاتة

يمكنك الاحتفاظ بالشوكولاتة في مكان رطب خارج الثلاجة حتى تتناولها، لأنها تمتص الروائح عند إدخالها في الثلاجة بالإضافة إلى ذلك تخرج منها طبقة بيضاء على سطحها وهي ناتجة عن السكر الموجود بها.

الخوخ الصلب

في حالة إذا قمتِ بشراء الخوخ وكان صلب إلى حد ما فيجب وضعه خارج الثلاجة على الطاولة لمدة يومين على الأقل حتى ينضج ويسهل تناوله، أما وضعه داخل الثلاجة قد يسبب بطء في النضج.